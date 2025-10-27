Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Björn Andrésen, como Tadzio, en 'Muerte en Venecia'.

Muere Björn Andrésen, Tadzio en 'Muerte en Venecia'

El actor y músico sueco, fallecido a los 70 años, saltó a la fama al encarnar con 15 años al objeto de deseo del protagonista de una película que acabaría destrozando su vida

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:28

El actor y músico Björn Andrésen, Tadzio en 'Muerte en Venecia' y a quien Luchino Visconti calificó como «el chico más bello del mundo», murió ... el pasado sábado a los 70 años de edad. Ha sido Kristian Petri, codirector de 'El chico más bello del mundo', el documental de 2021 que recogía su caída en desgracia y su lastimoso periplo vital después de saltar a la fama con tan solo 15 años, quien ha anunciado su fallecimiento al diario sueco 'Dagens Nyheter', aunque no se ha hecho pública la causa de su muerte.

