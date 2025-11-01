Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gael García Bernal, en 'Magallanes'.

'Magallanes' y 'The Mastermind', Espiga de Oro ex aequo de la 70 Seminci

'Silent Three', de Ildiko Enyedi, gana la Espiga de Plata por su original mirada hacia la naturaleza

Victoria M. Niño

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

La revisión del colonialismo estaba presente en varias de las películas de la 70 Seminci y una de ellas, 'Magallanes', se ha llevado la Espiga ... de Oro, compartida con 'The Mastermind'. Lav Diaz afronta el hito del navegante portugués desde la penosidad del viaje y el fanatismo religioso que llevó la muerte a la isla de Cebu. El jurado ha destacado esa mirada a la historia mientras que a Kelly Reichardt, directora americana premiada ex aequo con el filipino, le reconocen su subversión de las reglas de género en su narración de un atraco a un museo de arte contemporáneo en los setenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  7. 7 Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo
  8. 8 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  9. 9 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  10. 10 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Magallanes' y 'The Mastermind', Espiga de Oro ex aequo de la 70 Seminci

&#039;Magallanes&#039; y &#039;The Mastermind&#039;, Espiga de Oro ex aequo de la 70 Seminci