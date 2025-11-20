Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de uno de los reportajes de Pantallas. RC

El festival de Cine de Cartagena premia al equipo de Pantallas, de los diarios del grupo Vocento

El certamen alaba «la independencia, el rigor y la diversidad de enfoques» de la sección dedicada a la información sobre películas y series

Redacción

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), que celebrará su 54 edición del 22 a 29 de noviembre, ha comunicado los premios que concederá ... este año, con los que considera que reafirma su compromiso con la cultura audiovisual y las artes escénicas. Estos galardones reconocen la labor de quienes contribuyen a enriquecer el ecosistema cinematográfico desde dos ámbitos esenciales: la difusión crítica y la formación artística.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  7. 7 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  10. 10 Condenan a una empresa a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por llamarla «zumbada» en la transferencia de su nómina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El festival de Cine de Cartagena premia al equipo de Pantallas, de los diarios del grupo Vocento

El festival de Cine de Cartagena premia al equipo de Pantallas, de los diarios del grupo Vocento