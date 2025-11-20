Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Jujutsu Kaisen: Ejecución'. LP

La explosión 'anime': Marvel lo tien crudo

Marvel y DC ya pueden ponerse la pilas. La cultura oriental, el fenómeno otaku, está reventando las listas de lo más visto. Y esto es solo el principio del cambio de una era en los gustos del gran público

Borja Crespo

Borja Crespo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Colóquese bien las gafas, quien las necesite. Agárrese bien la montura y séquese el sudor de la frente. Suspire si es necesario al observar las ... cifras de taquilla de los últimas semanas en las salas de cine. No están siendo muy halagüeñas, pero están señalando un claro cambio en los patrones de comportamiento de las nuevas audiencias. El cine español se defiende bien, con varias películas en los primeros puestos del ranking de lo más visto. 'Los domingos' y 'La cena'siguen fuertes, pero a nivel global las ganancias están siendo bajas en comparación a anteriores ejercicios, acercándose peligrosamente a los números de la post- pandemia (pinchó la Fiesta del Cine). En está situación de incertidumbre han irrumpido con fuerza, con datos que corroboran la tendencia, títulos inesperados, sin apenas promoción que acaparan la 'pole position' durante el fin de semana. Su existencia no era digna de análisis, casi nadie se hacía preguntas sobre sus posibilidades, hasta que se han hecho fuertes y lucen sin rival en los primeros puestos de la lista de lo más consumido, con ingresos millonarios en todo el planeta. Son películas de anime, derivadas de las series que arrasan en las plataformas entre la chavalada, basadas, a su vez, en éxitos del manga, léase cómic japonés. A finales del pasado mes el primer gran campanazo los dio 'Chainsaw Man: La película: El arco de Reze'. El filme no necesitó una maquinaria publicitaria extrema para atraer a un público masivo. Los fans fueron en tromba a ver una propuesta que marca, definitivamente, el cambio de una era.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La explosión 'anime': Marvel lo tien crudo

La explosión &#039;anime&#039;: Marvel lo tien crudo