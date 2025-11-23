Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actriz Elena Irureta. Festival de Sitges

Elena Irureta, actriz

Vermú de domingo
«No contaba con vivir de esta profesión»

A los 45 años de carrera, celebra un nuevo reconocimiento: «No hay papeles protagonistas o secundarios, solo trabajo bien hecho»

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:11

Durante la conversación, Elena Irureta repite varias veces que se siente afortunada y agradecida por vivir de un oficio que ama. Lo hace sin darse ... importancia, como si ponerse ante la cámara y lograr lo que logra no fuera algo excepcional. Conversadora entretenidísima, Irureta se ríe mucho, pero se conmueve hasta la médula cuando llega el momento de hablar de 'Patria' y de la inolvidable Bittori. Por aquel personaje, y por tantos otros que ha interpretado a lo largo de su extensa carrera, la actriz vasca recibirá el próximo 29 de noviembre el Premio FICC del Festival de Cine de Cartagena, un nuevo y merecido reconocimiento para una profesional que reivindica que «no hay papeles protagonistas o secundarios, solo trabajo bien hecho: aunque tengas una sola secuencia, es la tuya y hay que hacerla bien».

