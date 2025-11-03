Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un hijo y cuatro madres

La película muestra el uso de las nuevas tecnologías: la madre del protagonista es muda a causa de un ictus, y se comunica, y mucho, mediante un iPad

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:12

Filmin acaba de estrenar en su plataforma la película irlandesa 'Cuatro madres'. Estamos ante una joya minimalista, de la que se ha dicho que es ... una comedia, aunque no hay momentos típicamente cómicos, o que es un drama, pero que no busca la emoción. Un joven escritor gay que vive con su madre, a punto de iniciar una gira promocional de su último libro por Estados Unidos, recibe una llamada de tres de sus amigos que también viven con sus madres, que se van un fin de semana a un festival del Orgullo en Maspalomas, para que se haga cargo de ellas. Nota al margen: Después de la película del equipo Moriarti, la localidad de Gran Canaria es ya un destino gay mundial. Por cierto, 'Cuatro madres' tiene con la 'Maspalomas' de los Moriarti algún punto más en común, que deberán descubrir ustedes.

