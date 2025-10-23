Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alauda Ruiz de Azúa estrena el 24 de octubre su tercer largometraje. Ulises Proust/SSIFF

Alauda Ruiz de Azúa

«Se me acercan creyentes y agradecen el respeto con el que tratamos el tema religioso»

Concha de Oro en San Sebastián, 'Los domingos' arranca cuando una chica anuncia que quiere hacerse monja

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:56

Comenta

Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978) se ha consagrado con su tercer largometraje, 'Los domingos', incontestable Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. ... Este drama, que llega el viernes a las salas de cine, arranca cuando una chica bilbaína que estudia en un colegio religioso desata un cataclismo en su familia al anunciar que quiere ingresar en un convento. La autora de 'Cinco lobitos' y la serie 'Querer' insiste una y otra vez: el cine para ella es un lugar de encuentro en el que podemos ponernos en el lugar del otro.

