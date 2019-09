La zona oscura

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha tomado conciencia del mapa del miedo existente en su territorio y va a invertir unos miles de euros en disminuir la sensación de inseguridad de los viandantes. No se trata de una operación en zonas estrictamente peligrosas. La cuestión es más bien psicológica ya que las áreas a mejorar no son especialmente conflictivas aunque determinados ingredientes las convierten en escenarios en los que la imaginación, cinematográfica o no, tiene un ancho margen para dar rienda suelta a toda clase de peligros. Penumbras, resonancias, zonas solitarias, vegetación espesa. Pasajes inquietantes o arquitectura lóbrega. Una amenaza flotando en el aire por más que no haya elementos reales ni estadísticas que avalen esa sensación de riesgo.

La disciplina que estudia el fenómeno está ligada a la llamada arquitectura de género, de modo que la cuestión tiene algunos detractores por considerar que se trata de una cuestión superflua cuando no de superprotección hacia el género femenino. Parece que no son suficientes los ataques cotidianos a las mujeres ni la existencia de unos tipos que parecen recién salidos de las cavernas, por mucho peluquero que los acicalen y muchas Nike que calcen. Y parece también que la imaginación o las percepciones de riesgo fueran una cuestión exclusivamente femenina. No hace falta andar escasos de testosterona para sentir inquietud en determinadas zonas de esta y de cualquier ciudad. Pero el machismo tiene una bala, de cañón, en la recámara, siempre dispuesta a ser disparada.

Antes, cuando se pretendía denunciar la mala situación en la que vivíamos, se decía que no corrían buenos tiempos para la lírica. Bien, pues ahora casi puede decirse que la lírica pasó a mejor vida y que ni siquiera corren buenos tiempos para la mesura. El péndulo del machismo/feminismo no deja de dar bandazos. El machismo en sí mismo es un extremo, una radicalización de las zonas más oscuras del ser humano, el feminismo se ha puesto en la diana de estos descendientes directísimos del cromañón. En Vox tienen una ligera idea de lo que hablamos. Y, como si pretendieran darles coartada y crédito, algunas mujeres -y algunos hombres, medios de comunicación y descerebrados en general- se apuntan a llevar de modo inmediato a la hoguera mediática a cualquier individuo señalado por el dedo de una mujer como presunto acosador. No hacen falta pruebas ni juicios, ni por supuesto condenas. La acusación basta. La denuncia se convierte en sentencia, la sospecha en condena. En condena perpetua. Porque si posteriormente un tribunal declara inocente al acusado eso no significa que la sospecha desaparezca. La Justicia no lava tan blanco como un detergente mágico. Así que ese es el péndulo diabólico. Machistas, pseudofeministas ultramontanas y abonados a la lapidación espóntanea van de la mano y ponen en entredicho las imprescindibles conquistas de la mujer. Esas sí que son zonas oscuras. Escenarios en los que no solo se percibe el riesgo sino en los que habitan los monstruos más retorcidos que jamás habrían podido imaginar los guionistas más delirantes de Hollywood.