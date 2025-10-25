Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Vuelven las tensiones al CGPJ

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El delicado equilibrio de fuerzas progresistas y conservadoras en el seno del Consejo del Poder Judicial, conseguido hace un año, tras un largo período de ... bloqueo institucional, vuelve a peligrar tras la acusación del sector progresista a la presidenta Isabel Perelló de romper el mandato del consenso. El motivo de la fricción, tras un año de funcionamiento bien avenido, estalló con la renovación de las comisiones que conforman el Consejo y que son clave para el equilibrio interno del órgano de gobierno de los jueces. Los vocales adheridos al llamado sector progresista mostraron su desacuerdo con el reparto de los cargos en las comisiones, especialmente en la Permanente, denunciando la exclusión de su bloque y el alineamiento de la presidenta con los intereses del sector conservador. La carta de dimisión de uno de los principales referentes del grupo progresista amenaza con dinamitar el consenso tan trabajosamente logrado y poner nuevamente en peligro el funcionamiento del poder judicial. La crisis desatada coincide con un reciente informe del CGPJ que censura el proyecto de ley del Gobierno sobre el secreto profesional de los periodistas, pero tras años de desencuentros, el poder político debería dejar en manos de los profesionales de la judicatura la tarea de recuperar el consenso ahora en riesgo de ruptura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  3. 3 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  4. 4 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  7. 7 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  8. 8 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  9. 9 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  10. 10

    Endesa alerta de que Málaga necesita más infraestructuras eléctricas para nuevos proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vuelven las tensiones al CGPJ