Vuelve a casa, vuelve

Estos días seguimos en el Congreso a vueltas con RTVE. Ya he hablado en un reciente artículo sobre el asunto y poco puedo añadir, así que no volveré sobre el tema. No obstante, y con motivo de las votaciones para elegir a la nueva dirección, hemos venido asistiendo a un fenómeno que alguna vez, tarde o temprano, protagonizamos todos los Grupos Parlamentarios. Me refiero al abandono del Hemiciclo por la totalidad de los diputados y diputadas de un Grupo. Es este caso se trata de Ciudadanos, que lo hacen como expresión de su protesta y rechazo por el sistema elegido por el Gobierno para dotar de una dirección provisional a RTVE.

A mí, personalmente, es una reacción que me produce cierta ternura, quizá porque me recuerda una tarde de sábado, allá por mi lejana adolescencia, que me sentí ofendido por alguna cosa que habían dicho mis padres, y me marché de casa dando un portazo. Después de dar varias vueltas al feroz paisaje urbano de la malagueña Cruz de Humilladero y alrededores, empezó a hacerse de noche. Fue entonces cuando descubrí que no me había llevado las llaves de casa. Lo malo de marcharse es que tienes que explicar por qué vuelves. Y no es lo mismo volver furtivamente, y sin hacer ruido, que tener que llamar al telefonillo, primero, y al timbre de casa, después. Mis padres, generosos y sensatos, me abrieron y no dijeron nada, y me pude ir a mi habitación sin tener que dar explicaciones. Eso sí, desde allí escuchaba sus carcajadas.

Como llevamos ya unas cuantas votaciones, la Mesa del Congreso le ha cogido el tranquillo al procedimiento, y van a toda velocidad. De modo que, nada más decir la presidenta Pastor que comience la votación, el secretario segundo de la Mesa del Congreso, mi amigo Juan Luis Gordo, ya va por los apellidos que comienzan por B. Lo que obliga a los parlamentarios de Ciudadanos a bajar en tropel, para no estar en el Hemiciclo durante la votación, y, claro está, el apresuramiento en la salida le quita toda la solemnidad a su protesta.

Después del resultado del Congreso del PP, parece importante para nuestra democracia que vuelva Ciudadanos. No al Hemiciclo, que en cuanto acaba la votación de RTVE regresan discretamente, sino a la política. Comprendo que sus dirigentes, después de la moción de censura, se sientan muy perdidos, pero es urgente que recuperen la consciencia y la orientación, y vuelvan al lugar en el que los esperan sus votantes. Según el último barómetro político del CIS, del mes de abril, los votantes y simpatizantes del Ciudadanos se sitúan en el 5,4 en la escala ideológica que va del 1, que sería la extrema izquierda, al 10, que sería la extrema derecha. En tanto que los votantes y simpatizantes del PP se sitúan en un 7,0 y la media de la población española en un 4,6. Por tanto el electorado de Ciudadanos, muy numeroso en la encuesta de abril, se sitúa en el centro derecha. Ahí deberían encaminarse, en buena lógica, sus dirigentes, porque si siguen radicalizándose hacia la derecha, es muy probable que terminen quedándose con Vox y sin votos.