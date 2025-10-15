Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Voz juvenil contra la injusticia social

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Las protestas protagonizadas en diferentes países por jóvenes vinculados a la denominada Generación Z -nacidos a partir de mediados de los noventa- se han convertido ... en una necesaria llamada de atención sobre las desigualdades sociales que sacuden al mundo. Formados en la cultura digital y comprometidos por los derechos humanos, los participantes en estas revueltas han colocado en primera línea de sus reivindicaciones asuntos tan sensibles como los intolerables índices de desempleo para los menores de treinta años, la falta de democracia y la precariedad en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Han alzado la voz en Nepal, Indonesia, Kenia, Marruecos, Perú y Madagascar, el último en sumarse. Y eso es todo un logro en naciones gobernadas sin el debido respeto a las libertades o, directamente, vulneradas de modo flagrante, y en las que además la corrupción inunda los sistemas de poder. La rebelión juvenil, que ha costado ya la vida a decenas de manifestantes, ha dado forma a un movimiento que debería desarrollarse con la contundencia que exige la denuncia de las injusticias, pero sin caer en el uso de la violencia para no ser engullido por la sinrazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  6. 6 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  7. 7 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga: «Ha sido un caos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Voz juvenil contra la injusticia social