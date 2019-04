VOTOS PERDIDOS

El fenómeno de una nación completa acercándose a edificios destinados a otros usos y, mansamente, decidiendo su futuro, entregándose a compatriotas que apenas conocen, sin chistar, dando muestras de un civismo a toda prueba, me admira. La democracia masiva, tan diferente a la concebida en sus orígenes, cuando los ciudadanos iban al ágora, discutían, se manifestaban y al final decidían por mayoría. Hoy se ha masificado todo y los que hablan son unos pocos y casi siempre los mismos. Los demás nos limitamos a concurrir cuando nos lo ordenan, echar una papeleta, rogar para nuestros adentros que la nueva época no sea demasiado peor que la inmediata que hemos vivido y esperar otra convocatoria para perseverar o corregir. Poca cosa es, pero no se ha inventado nada mejor. El problema radica en que no elegimos a los que van a desempeñar los cargos como sería de desear. No: a los que no elegimos es a los candidatos que ya nos vienen impuestos de fábrica. Por eso se dice que lo que nos manda es la partitocracia, una evolución malsana del gobierno del pueblo. Y, como la solución pasa por una modificación que los partidos políticos son los que la tienen que impulsar, se antoja lejana. Ya no está de moda hacerse el harakiri: los procuradores en cortes de la reforma están, creo, todos enterrados o en camino.

Como somos tantos, un voto más o un voto menos pareciera no tener demasiada trascendencia. Por eso, muchos conciudadanos prefieren irse a la playa -en Marbella las están poniendo a punto- en lugar de hacer cola. Mala idea porque los que se abstienen son un buen montón y si se decidieran por alguna opción, el resultado podría variar, especialmente, cuando se critica tanto el sistema electoral que no es totalmente representativo. No es fácil encontrar uno que satisfaga a todo el mundo cuando se trata de elegir a varios. El del Reino Unido, tan original, que permite que cualquiera se atribuya a 'su' diputado, tampoco es perfecto ni mucho menos y es más que probable que se cambie. Incluso en el gran país del norte, un presidente sacó menos votos que su adversario y, a pesar de eso, estuvo varios años en la Casa Blanca y eso que se elegía sólo a uno. Para las próximas elecciones, conscientes que las proporciones fallan, las listas están tratando de convencernos que no debemos votar a quien creemos que es el mejor sino al que tiene más posibilidades.

Pero quería ir por otro lado y, como de costumbre, me he despistado. La abstención en nuestro país es considerable y ronda la cuarta parte de los que tienen derecho a voto, como mínimo. Ha llegado a superar el treinta por ciento, en algunas oportunidades. Sin referirnos a las elecciones europeas, a las cuales parece que no le hacemos mucho caso. La verdad es que Europa, tradicionalmente, tampoco le ha hecho mucho caso al Parlamento. A esos diputados tendemos a verlos como disfrutando de un exilio dorado impuesto para sacárselos de encima por molestos. Algo así como la patada hacia arriba. Al hecho de abstenerse se le han dado muchos significados: indolencia, desinformación, hastío, indiferencia, castigo al que está en el poder y desesperanza de que se pueda cambiar efectivamente. Lo que no he visto que se estudie es la imposibilidad. No hablo de los que están en el extranjero o ausentes el día de la votación porque si bien se arbitra un sistema de voto por correo, afirmo que es muy complicado y que se necesita vocación y tiempo para acceder. No digamos nada del que se encuentra a kilómetros de un consulado. Me parece que hay un conjunto de personas que no votan porque no pueden. Los que están en residencias de ancianos con serias dificultades motrices. Los que están en establecimientos hospitalarios que no pueden abandonar. La población reclusa cuyo derecho a sufragio no ha sido suspendido todavía. Es cierto que no sólo se puede ser elector sino también elegido o, por lo menos, aspirante a serlo desde la prisión. Me dirán que son cuatro gatos, pero no. Hay más de 60.000 presos, cierto es que una tercera parte son extranjeros, más de 160.000 camas en los hospitales -claro que no están todas ocupadas al mismo tiempo, pero también hay enfermos en los pasillos- un número considerable de residencias de la mal llamada tercera edad, creo que invocar la cuarta sería lo propio, y una incontable cantidad de personas que piensan, pero no pueden salir de sus casas por una razón u otra. Muchos votos perdidos.

A mi compadre Paco lo fueron a buscar para llevarlo a la mesa electoral en las andaluzas y está muy ufano.