Carmena es una alcaldesa especial. Paco de la Torre es un alcalde especial. Carmena pasa de su partido. Paco, también. Carmena hace y deshace en sus listas, aunque se equivoque una y otra vez, y le hace pocos oídos a nadie; Paco, igual. Carmena es una mujer que cae muy bien en colectivos de todo ámbito ideológico; Paco, también. Carmena es una política 'distinta'; Paco, también... Por eso, que Ysabel Torralbo (Málaga Ahora) se cabree porque la alcaldesa de Madrid aparezca en La Sexta y diga públicamente que si viviera en Málaga votaría a Paco de la Torre no debería de sorprenderle ni molestarla, algo que parece ha ocurrido porque no ha dudado en calificarla como 'señora borde', lo cual no deja de ser (aunque vaya en la línea habitual del discurso de Torralbo) un error, porque como sea verdad que Carmena se viene a vivir a Málaga nunca acabará votándola a ella...

Carmena llegó a 'El Intermedio' y no dejó indiferente a nadie. Paco de la Torre también. Los dos tienen una edad parecida, llevan mucha experiencia acumulada en sus espaldas y son regidores de dos capitales donde han conseguido 'borrar' al resto de sus concejales porque su personalismo y su protagonismo llega a ser, incluso, excesivo. Pero ahí están, reivindicando las canas y los años frente a una equivocada práctica política en la que parece sólo puede prevalecer la juventud, donde la experiencia no está considerada como un mérito, sino al revés, y en la que hay quien utiliza la edad de sus adversarios como arma arrojadiza, en lo que suele ser no un grave error estratégico, sino una chorrada importante.

Lo que es indudable es que Paco le sacó provecho a su participación en La Sexta. Contar con el voto de Carmena, aunque sólo sea figurado le da alas, y encima cabrea a sus adversarios, como Torralbo, que se equivocan al entrar en el cuerpo a cuerpo tuitero, en vez de quitarle hierro a la cosa con un «ya saben, esas son las cosas de Carmena...». Igual que desde su propio partido se desdramatizan las opiniones del 'centro-izquierdista' De la Torre con un «ya saben, esas son las cosas de Paco...».

Ocurre que en vísperas ya del 26-M (cuando nos demos cuenta estamos otra vez comprando turrones), cualquier cosa asusta o provoca urticaria, y eso de que Carmena, si estuviera censada en Málaga votaría a Paco es una de ellas, cuando en realidad no hay motivos, porque salvo error u omisión no hay motivos para la preocupación para los aspirantes a quitarle a Paco el sillón de la Alcaldía, porque Carmena no lo votará, entre otras cosas porque está censada en Madrid capital y se votará a sí misma... y no crean que lo que les digo es una perogrullada, que en Málaga ha habido candidatos que ni siquiera se han podido votar a sí mismos, incluso en estas últimas elecciones generales. Parece una locura, pero no lo es. ¿Alguien podía pensar que Carmena votaría a Paco de la Torre? Pues eso.