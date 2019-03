Siempre me imagino a Eleanor Roosevelt vestida de tweed. Y cada vez que veo a Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, me da la impresión de que va vestida con un traje regional y está a punto de echarse las manos a la cintura y ponerse a cantar una jota. Supongo que es por la voz. Voz grave que impresiona. A Elizabeth Holmes, la niñata que montó un negocio de análisis clínicos en Silicon Valley y es ejemplo de burbuja para tontos ricos, Alex Gibney le ha hecho un documental y un traje. Se lo hizo ya al tramposo Lance Armstrong. Lo que más me impresiona, dejando aparte lo de vender humo a mentes preclaras, es la voz. Una voz gravísima que parece la de cualquiera imitando un vozarrón. Cuando escucho a esta tía hablando me da igual lo que diga, sólo oigo la música (el bombo, el estruendo). Seguramente a los inversores les pasó lo mismo. Debe de ser como la cucharilla de 'Déjame salir'. Pero a mí me habla Valerio y le doy a mi primogénito.