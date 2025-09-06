Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La tribuna

Vivir en el alambre

Luis Utrilla Navarro

PRESIDENTE PROVINCIAL DE CRUZ ROJA

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Cada año, desde hace ya muchos, en los primeros días de septiembre se lleva a cabo una contratación masiva de docentes en todos los niveles ... educativos. Algunos de ellos vienen a cubrir nuevas vacantes, pero son mayoría los que hace años que prestan sus servicios en la enseñanza y están habituados a que las instituciones educativas les rescindan el contrato el 30 de junio y se lo renueven el 1 de septiembre, a fin de ahorrarse dos míseros sueldos mensuales enviándolos al paro. Algo similar a lo que viene sucediendo también con el personal sanitario en los periodos críticos vacacionales. Y es lamentable que los hacedores de esta mala praxis laboral sean las instituciones públicas y que, además, lo hagan con aquellos profesionales de sectores esenciales como la educación o la sanidad.

