Vivir en el alambre

Cada año, desde hace ya muchos, en los primeros días de septiembre se lleva a cabo una contratación masiva de docentes en todos los niveles ... educativos. Algunos de ellos vienen a cubrir nuevas vacantes, pero son mayoría los que hace años que prestan sus servicios en la enseñanza y están habituados a que las instituciones educativas les rescindan el contrato el 30 de junio y se lo renueven el 1 de septiembre, a fin de ahorrarse dos míseros sueldos mensuales enviándolos al paro. Algo similar a lo que viene sucediendo también con el personal sanitario en los periodos críticos vacacionales. Y es lamentable que los hacedores de esta mala praxis laboral sean las instituciones públicas y que, además, lo hagan con aquellos profesionales de sectores esenciales como la educación o la sanidad.

Unas prácticas tan abusivas que han llevado a la UE a sancionar a España recientemente por incumplimiento de la directiva de trabajo temporal. Una directiva que vio la luz hace 26 años, un periodo en el que la temporalidad en España no sólo se ha mantenido, sino que se ha incrementado en la administración pública hasta alcanzar el inadmisible 30%, el doble que en el sector privado. Que la precariedad es un mal endémico en la sociedad española no es nada nuevo. Según algunos expertos alcanza al 50% de los asalariados y tiene además un aspecto multidimensional que tiene diferentes lecturas según se trate de hombres o mujeres, nacionales o migrantes, mayores o jóvenes, etc.

Una precariedad cuyos factores identitarios más comunes suelen ser salarios por debajo de los convenios colectivos; jornadas laborales atípicas y más extensas de lo regulado; carencia o deficiencia contractual; y un largo etcétera, justificada en múltiples ocasiones por una temporalidad productiva que viene reduciéndose en las últimas dos décadas de forma importante, pero que sigue siendo la espada de Damocles sobre los asalariados, superando el 30%, el doble de la media europea. Cuestiones de especial relevancia, ya que afectan a los ingresos de las familias, especialmente a las más vulnerables, pero que tienen también efectos sobre la productividad, la vivienda, la educación o la salud.

Uno de los aspectos olvidados de la precariedad, pero quizás de mayor incidencia, es el derivado del descontento social y el desafecto de la acción política, sindical o vecinal. Un desafecto que ha hecho que el individualismo vaya ganando adeptos en el comportamiento ciudadano y a la par que los modelos tradicionales de organización social vayan perdiendo apoyo, siendo sustituidos por modelos populistas de extrema izquierda o extrema derecha, por radicalismos religiosos, por nacionalismos excluyentes, o directamente por actitudes xenófobas de toda índole.

Vemos así cómo la precariedad laboral se ha transformado en una precariedad cultural subjetiva que se ha convertido en un lastre a la hora de acceder al mercado de la vivienda; aceptar la movilidad laboral; invertir en la mejora de la formación personal o académica; participar en la vida pública; o lo que es más preocupante, sustituir cada vez en mayor medida, el yo por el nosotros como modelo de convivencia.

Nos enfrentamos a una precarización de las ilusiones sociales y personales, donde el consumo de bienes y servicios están orientados a una filosofía de carpe diem de bajo coste, a una instantaneidad radical que se va alejando poco a poco de los modelos de construcción social a medio o largo plazo. Un escenario que tiene una consecuencia importante en la salud física y mental. Hablar de las repercusiones en la salud física daría para todo un extenso texto de problemas de accidentabilidad, enfermedades profesionales, absentismo, etcétera, de los que todo el mundo opina.

Por el contrario, hablar de la afección que la precariedad vital tiene sobre la salud mental es algo que nadie quiere abordar, y que, aunque parezca contradictorio, tuvo una de las puntas del iceberg en el suicidio que se produjeron hace unos años de varios jóvenes ejecutivos en la vecina Francia. Pero sin llegar a esos trágicos extremos, son cada día más habituales los sentimientos de incertidumbre, de inseguridad, de desconcierto, de desasosiego, de intranquilidad, que tienen en la precariedad vital gran parte de su origen.

Que el trabajo digno está unido al disfrute de un tiempo libre digno no es nada nuevo, como tampoco lo es que el trabajo precario esté unido a la ausencia de disfrute del tiempo libre. Que la precariedad laboral genera niveles de angustia en madres y padres con hijos es más que evidente, pero también la genera en los jóvenes que no pueden independizarse, o en aquellos otros que tienen que volver a la casa paterna para poder seguir adelante, o a perder la intimidad familiar al tener que compartir su vivienda con otras personas.

En este mundo de precariedad que estamos construyendo, especial reseña merecen los autónomos, más de tres millones en España; o los denominados falsos autónomos, que se estima en 350.000 personas; las empleadas domésticas; las cuidadoras no reconocidas; o los sin papeles, cuyos trabajos cumplen la denominada 'ley de hierro' de las tres pes: penosos, peligrosos y precarios. Y así, en esta sociedad del bienestar de la que presumimos, son cada día más los mayores y los jóvenes, las mujeres y los hombres, nacionales y extranjeros, a los que estamos condenando a vivir en el alambre.