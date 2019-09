Las viviendas turísticas, ¿una epidemia? La Tribuna Podríamos decir que esta proliferación de pisos turísticos puede estar provocando un nuevo 'cambio climático en las áreas urbanas' de las ciudades JUAN MANUEL RUIZ GALDÓN Economista Lunes, 2 septiembre 2019, 07:51

Como bien decía Paloma Navas Gutiérrez, doctorada en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de EE UU, hemos trabajado muy duro para conseguir vivir más tiempo señalando que nuestros barrios y vecinos condicionan nuestra salud. Quizás por ello, los urbanistas han planificado nuestras ciudades para crear entornos de convivencia saludables diseñando territorios habitables y, como señala nuestra Constitución, podamos «disfrutar de la vivienda». Para ello, hemos contribuido con nuestros impuestos a que las administraciones públicas inviertan cientos de millones de euros para intentar conseguirlo.

De esta manera, hemos esperado poder disfrutar del descanso en compañía de los buenos vecinos de toda la vida confiando llegar a nuestra vejez en esas mismas condiciones. Pero dudo mucho que esto continúe dado la pandemia que parece contagiar nuestros espacios de convivencia, observando síntomas alarmantes de quebranto en la cohesión social en nuestros barrios, cambiando las reglas de convivencia forjadas por todos a través de los tiempos.

El periodista Joaquín Rábago publicaba el pasado 17 de febrero de este año un artículo en el que describía a los pisos turísticos como «esa peste moderna que está convirtiendo los centros de algunas ciudades en un auténtico infierno». Criticaba que, en folletos de la Junta de Andalucía, se describieran los derechos de los propietarios de estos establecimientos mercantiles sin hacer mención alguna a «los derechos de los vecinos», que han de soportar diariamente las entradas y salidas de personas extrañas en sus comunidades, en un país con alerta cuatro terrorista.

Si por 'clima' entendemos el conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que caracterizan o condicionan una situación, podríamos decir que esta proliferación de pisos turísticos puede estar provocando un nuevo 'cambio climático en las áreas urbanas' de las ciudades, que a medio y largo plazo hará imposible vivir en ellas. Este cambio climático urbano comienza a mostrar ya sus primeros efectos. Observamos el comienzo de 'éxodos' en determinados barrios que se quedan sin población, caso de los cascos históricos, que se une a la «imposibilidad de alquilar una vivienda» por los altos precios que están provocando estos pisos residenciales de uso vacacional, los «mayores niveles de inseguridad» con el aumento de la delincuencia, los homicidios, los robos y violencia en general o las continuas denuncias de la vecindad por las «molestias ocasionadas por los extraños inquilinos» de este tipo de vivienda junto al efecto de la nueva «contaminación acústica y del tránsito». En definitiva, están transformando determinados entornos urbanos en auténticos parques temáticos, con multitud de bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, zonas de copas, ruidosas terrazas, multitud de tiendas de regalos, patinetes eléctricos, grupos de turistas con guía, donde el turista se encontrará solo con otros turistas. Es una especie de 'nuevo mobbing inmobiliario', en la que el turista hace el trabajo sucio de hacer imposible la vida tranquila de los vecinos, empujándoles a marcharse de sus viviendas, para cuando queden vacías se conviertan en nuevas viviendas de uso turístico.

El pasado 6 de enero, la periodista Pilar Martínez señalaba que más de la mitad de los pisos turísticos de Málaga están en manos de extranjeros, y recogía en su artículo que la Asociación de Viviendas Turísticas advertía del creciente interés también de bancos e inmobiliarias. Según un informe de la Consejería de Turismo de la Junta, a 1 de octubre pasado, la mayoría de viviendas turísticas inscritas en el Registro de Andalucía están en manos extranjeras, por lo que la periodista atina señalando que «el arrendamiento de viviendas a viajeros es todo un negocio», eso sí para sus propietarios, y toda una ruina para sus vecinos.

Es hora de pedir a todas las administraciones y a los partidos políticos mayores controles y requisitos para poner una vivienda residencial al uso vacacional o turístico, entre ellos el exigir, para los edificios que alberguen viviendas de uso vacacional, una entrada independiente, como parece ha establecido el Ayuntamiento de Madrid, según señalaba Fernando Bardera, portavoz de Bloques en Lucha. Asimismo, debieran solicitar al Catastro Inmobiliario que establezca un nuevo uso, el 'turístico-vacacional', que diferencie a estos inmuebles de los puros residenciales, pudiendo con ello aplicárseles un tipo de gravamen más alto en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Es muy cierto que nuestros vecinos condicionan nuestra salud como señalaba la doctora Paloma Navas, y el encontrarnos cada semana con extraños en nuestras escaleras y zonas comunes del edificio en el que vivimos, o los innumerables turistas con maletas deambulando por nuestros barrios en busca de esa vivienda vacacional, hace que problemas antes inexistentes ahora no nos dejen vivir, hecho contrastado por diversos estudios de la Universidad de Alcalá de Henares sobre cómo inciden nuestros barrios en la salud. No dejemos pues que destrocen nuestros espacios de convivencia ya que las generaciones futuras no perdonarán nuestra dejadez y exijamos a las autoridades que cuiden a sus munícipes.