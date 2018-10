Visto y no visto Si el TS vuelve a su doctrina anterior (paga el cliente y no el banco), todo habrá quedado agua de borrajas PEDRO MORENO BRENES Domingo, 21 octubre 2018, 00:06

Un chaparrón ha caído en el mundo económico y jurídico de nuestro país desde que el pasado jueves, con votos particulares por medio, se publicara la sentencia 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. ¿Y esto, querido lector, en que le puede afectar? Si al menos en los últimos 4 años ha firmado una escritura de préstamos hipotecario le debe importar, y mucho, ya que significa que cabe recuperar parte importante de los gastos de esa operación ya que TS ha dado un giro de 180 grados en su interpretación sobre el obligado al pago de este impuesto cuando hay hipotecas por medio: es el banco y no quien recibe el préstamo. En el bolsillo del afectado esto puede ser un buen alivio dependiendo de los tipos aplicables en cada comunidad autónoma ya que, por ejemplo, hablamos de 750 a 2.250 euros en una hipoteca media de 150.000 euros. Es contundente el TS en el fallo de la sentencia: «..el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario», anulando además el artículo 68.2 del reglamento de este impuesto (Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo). Sin embargo, el mismo tribunal admite que su declaración implica acoger un criterio contrario al sostenido por su propia jurisprudencia hasta ese momento; por tal motivo, al día siguiente de darse a conocer la sentencia, el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del TS, «ante el giro radical que la mencionada sentencia supone respecto al criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y por su enorme repercusión económica y social», acuerda dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar y avocar al Pleno de la Sala (es decir, a todas las secciones de la misma) el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

Con este panorama pueden pasar que el Pleno de la Sala confirme el cambio jurisprudencial que les comento, en cuyo caso, con base en la Ley General Tributaria (art. 120.3 en relación a los artículos 221.4 y 30.1, 32 y 34.1 b), y dado el régimen de autoliquidación en este impuesto, los clientes del banco que pagaron como sujetos pasivos pueden instar el derecho a la rectificación de la autoliquidación (y la consiguiente devolución de ingresos indebidos), siempre que no haya prescrito ese derecho (como regla general si no ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años desde la autoliquidación, salvo interrupción de la misma). Y como alguien tiene que pagar el impuesto, lo que procedería es que la administración tributaria autonómica, una vez resuelva la rectificación de la autoliquidación y salvo prescripción, gire la correspondiente liquidación a la entidad de crédito. Pero tampoco hay que descartar que el TS vuelva a su doctrina anterior (paga el cliente y no el banco), en cuyo caso y para la alegría de la banca, todo habrá quedado en agua de borrajas.