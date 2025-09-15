Soy incapaz de escuchar un audio en x2. Lo pienso como el equivalente a la presbicia: igual que a partir de los cuarenta empiezas a ... estirar los brazos para leer un prospecto, yo empecé a perder facultades no tanto auditivas como cognitivas para seguir el hilo de alguien a toda velocidad. Es un déficit que acepto. Como quien ya no ve de cerca, yo ya no escucho de prisa.

El inventito de reproducir mensajes en x1.5 o x2, presentado como un avance hacia la productividad, lo siento como un síntoma más de la pérdida total del romanticismo. Y también de algo peor: una falta absoluta de respeto hacia la persona que habla por parte de la persona que escucha. Como si lo que dijéramos no mereciera un tiempo completo, sino un consumo acelerado.

Se podría escribir un año entero de columnas sobre la trascendencia de los audios. Sobre su duración, su velocidad, su tono. Sobre lo innecesarios que resultan cuando son de trabajo. Me fascinan esos audios que empiezan diciendo: «Te mando un audio para ir más rápido». ¿Más rápido para quién? ¿Quieres decirme entonces que, en compensación, yo te puedo poner a x2? ¿Que puedo saltar tu respiración, tu duda, tu pausa, y avanzar directamente hasta el final?

Recuerdo cuando los contestadores automáticos eran un objeto de misterio. Una escuchaba la voz de alguien ausente y se sentía casi dentro de una película. Ahora escuchamos audios de dos, tres, cinco minutos sobre cuestiones triviales. La magia de la voz se ha convertido en un trámite.

Mi último descubrimiento en este terreno fue que se pueden transcribir los audios. Lo probé y sentí alivio: prefiero mil veces, cuando no tengo tiempo de escucharlos, darle al botoncito y leer tranquilamente el mensaje a mi ritmo. Leerlo como si fuera una carta breve, aunque tenga huecos, aunque la máquina traduzca mal una palabra o no entienda un acento. Al menos me llega un sentido global sin tener que escuchar una voz robótica acelerada.

Quizá me pasa porque aún pienso que escuchar es un acto íntimo. Que hay algo casi físico en dejar que la voz de alguien te atraviese el oído. Yo abro los audios de mis amigas como si fueran cartas: me encanta acercármelos mucho al oído y escucharlos de principio a fin, aunque duren siete minutos veintisiete segundos. Esos son los mejores. Una carta oral con respiraciones, digresiones, silencios y hasta ruidos de platos al fondo. Y una carta no se lee en diagonal. O quizá es que me resisto a vivir con la sensación de que todo tiene que caber en menos tiempo, que todo puede comprimirse, editarse, despacharse en doble velocidad.

Al final, escucho los audios a su tiempo normal, aunque me aburran, aunque se repitan. Prefiero perder cinco minutos a perder la sensación de que me hablan de verdad. Quizá por eso escribo: porque todavía me gusta que alguien me lea sin acelerador, a la velocidad natural de la voz en la cabeza. Porque todavía no se ha inventado la máquina de leer en x2.