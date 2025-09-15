Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Demasiado real

x2

Violeta Niebla

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

Soy incapaz de escuchar un audio en x2. Lo pienso como el equivalente a la presbicia: igual que a partir de los cuarenta empiezas a ... estirar los brazos para leer un prospecto, yo empecé a perder facultades no tanto auditivas como cognitivas para seguir el hilo de alguien a toda velocidad. Es un déficit que acepto. Como quien ya no ve de cerca, yo ya no escucho de prisa.

