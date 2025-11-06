La última mujer asesinada presuntamente por su pareja eleva el número de víctimas por violencia de género a 35 en 2025, y son 1.330 ... desde 2003 (año en que se empezó a recopilar esta información). Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, durante el primer trimestre de 2025, los juzgados competentes recibieron 47.865 denuncias por violencia de género, un 4,28% más que en el mismo periodo de 2024. Esto es terrible, y a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, las cifras ponen los pelos de punta. ¿Qué está fallando? Me parece simplista echar las culpas en un solo sitio o descalificar de manera general a los que tienen que adoptar decisiones en esta materia. No es razonable concluir que todas estas instancias no quieran poner coto a tanto sufrimiento, y es evidente que la culpa de que estos delitos ocurran la tienen sus autores, malas personas, paladines de un machismo cruel y despiadado. Sin embargo, sí creo que se pueden mejorar algunas cosas.

Respecto al Poder Judicial, la reciente Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio público de Justicia, entre otras medidas, ha regulado la creación de los Tribunales de instancia, y de acuerdo al art. 89.5 de la LOPJ, las Secciones (antiguos juzgados) de Violencia sobre la Mujer, conocerán, entre otras competencias, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a una serie de delitos (homicidio, lesiones, lesiones, contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual..etc), siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido la esposa del agresor o que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes y otros menores señalados en el precepto, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. Pues bien, el denominador común de las anteriores competencias es que la víctima sea o haya sido la esposa (o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad) del agresor. La citada reforma amplía las funciones de estas Secciones de Violencia sobre la Mujer y ahora también conocerán de la instrucción de los procesos por los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer. Y todo ello con independencia de si agresor y víctima tienen la relación antes indicada, lo que lleva a un evidente incremento de trabajo, dado lo complejas que suelen estas instrucciones, con muchas y complejas actuaciones de las partes y del tribunal. Y para más inri, sin garantías de que las juezas y jueces que ejercen estas tareas sean especialistas o tengan la suficiente formación.

El Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales especializadas, pero me temo que no serán suficientes. Todo esfuerzo es poco para parar esta lacra.