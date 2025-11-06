Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A cada uno lo suyo

Violencia sobre la mujer

Pedro Moreno Brenes

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La última mujer asesinada presuntamente por su pareja eleva el número de víctimas por violencia de género a 35 en 2025, y son 1.330 ... desde 2003 (año en que se empezó a recopilar esta información). Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, durante el primer trimestre de 2025, los juzgados competentes recibieron 47.865 denuncias por violencia de género, un 4,28% más que en el mismo periodo de 2024. Esto es terrible, y a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, las cifras ponen los pelos de punta. ¿Qué está fallando? Me parece simplista echar las culpas en un solo sitio o descalificar de manera general a los que tienen que adoptar decisiones en esta materia. No es razonable concluir que todas estas instancias no quieran poner coto a tanto sufrimiento, y es evidente que la culpa de que estos delitos ocurran la tienen sus autores, malas personas, paladines de un machismo cruel y despiadado. Sin embargo, sí creo que se pueden mejorar algunas cosas.

