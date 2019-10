La vida es sueño

«Monte fragoso. Confuso laberinto...», así comienza la obra de Calderón de la Barca y así podría describirse la situación política de Cataluña, muy en consonancia con el espíritu de la sentencia del Supremo. Un confuso laberinto en medio de una abrupta ensoñación. Un Gobierno autonómico dedicado a movilizar a la mitad de sus ciudadanos sabiendo que lo que les estaban vendiendo era una superchería, algo con lo que presionar al Gobierno central. Ni apoyos internacionales ni la menor fe en aquella república de birlibirloque que duró menos de un minuto. Al día siguiente se vio que era exactamente así, un sueño evaporado al abrir los ojos a la realidad. Nada había cambiado, todo seguía en el mismo lugar que la noche anterior. Ni Puigdemont ni los consellers dieron señal de encontrarse ante un nuevo tiempo.

Una chapuza que habría servido para que los independentistas de a pie, esos a los que se les mudó la cara cuando Puigdemont canceló la república unos segundos después de proclamarla, denunciaran el timo. Pero no, la hipnosis a la que habían sido inducidos era demasiado viscosa. El sueño colectivo era y es profundo y hay dos millones de catalanes que no quieren regresar de Disneylandia. Sobre todo porque desde las más altas instancias de su gobierno autonómico les siguen inoculando somníferos por vía emocional.

Aquí el viejo y sordo Goya podría acudir en socorro de Calderón y del Tribunal Supremo recordándonos que el sueño de la razón produce monstruos. Monstruos de toda índole. Artur Mas engendró a Puigdemont, un tipo gris surgido de las tripas independentistas que había en la conservadora Convergencia. Y Puigdemont, en un más difícil todavía, se inventó a Torra. El títere se desentendió de su creador y, convertido en ventrílocuo, creó su propio muñeco parlante. Algo así como si Pinocho hubiera fabricado una marioneta. Y siempre yendo cuesta abajo, siguiendo siempre una línea descendente en la capacidad política del nuevo pelele. Un pelele, Torra, que debido a sus cortas luces probablemente se crea que lo que vende no es una ilusión sino algo tangible a pesar de que la realidad europea y mundial le digan lo contrario. En cualquier caso la cortedad de luces está muy repartida y no es patrimonio exclusivo de nadie. Para demostrarlo ahí ha estado Teodoro García Egea pidiendo la dimisión de Marlaska cuando, finalmente, este ministro había conseguido la colaboración de los diferentes cuerpos policiales. La razón: comerse una hamburguesa después de quince horas de trabajo ininterrumpido. Dimisión. Qué habría habido que hacer entonces con el ministro Zoido y su nefasto y ridículo papel en el 1-O. No sabemos si Zoido ayunó o comió algo ese día, pero por su actuación se podría deducir que lo hizo todo bajo la influencia de un gran empacho, de una monumental indigestión que le alteró profundamente la percepción de la realidad quizás no tanto como al inefable Torra pero sí hasta el punto de provocar unas alucinaciones de las que se sigue alimentando el sueño independentista. Una pesadilla.