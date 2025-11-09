La vida en una caja

No me gustan las mudanzas. No me gustan, a pesar de que escribo esto mientras decido qué meter en una caja de 50x50 para cerrar ... uno de los capítulos más importantes de mi vida. 28 años en la redacción de SUR, mi casa, metidos en cartón y cerrados con cinta americana. Y ya. Llevo semanas mirando despacio a mi alrededor, pensando qué elegir, porque también soy consciente de que cerrar etapas y empezar otras nuevas consiste precisamente en eso, en elegir. Y eso se me da realmente mal.

No sé qué voy a hacer con las 158 libretas -las he contado- que guardo en un armario de puertas azules y que guardan a su vez todas y cada una de las historias con las que me he ido convirtiendo en periodista y en adulta. Tampoco sé dónde acabarán las agendas -siete-, con los teléfonos escritos a mano, por orden, desde la A. Algunos de ellos podría recitarlos de memoria a pesar de que hayan pasado 25 años; y no como ahora, que soy incapaz de recordar incluso el de mis hijas porque el móvil también hace eso por mí. O las decenas de catálogos de arte, de libros de autores que algún día me interesaron y de quienes tampoco recuerdo ya el nombre. De las tazas de café rotas pero importantes, o de las cartas escritas a mano que un día recibíamos (¿cuándo fue la última?); de las felicitaciones de Navidad, de los dibujos de tus hijas o de los hijos de amigos y compañeros cuyos trazos no se distinguen porque la mayoría ya son universitarios. De las fotos. Ay.

Mirarlas es hacerte mayor de repente y darte cuenta de todas las cosas que te faltan en esa caja, aunque lo realmente importante sí se vaya contigo. En estos días tampoco dejo de pensar en los que me faltan porque se fueron de muchas maneras. Pienso, sobre todo, en Manolo, en Fernandito y en Fran; y en qué estaba haciendo justo en el momento en que llegaron las peores noticias. Cuando nos dimos cuenta de que la vida iba en serio. También pienso en lo bueno, no crean, aunque en estas semanas tienda a la melancolía. Pienso en todo lo que hemos disfrutado en nuestra casa, en que los años han convertido a muchos compañeros en más que familia y en las noticias que no tenían nada que ver con el trabajo sino con nosotros. Pienso en que nunca he querido hacer otra cosa que estar aquí y que escribir, y en la suerte que tuve cuando me llamaron para decirme «vente mañana»; que entonces acababa de cumplir los 21 y que el año que viene llegan los 50. Que probablemente la nueva redacción venga con muchas más cosas que guardar, pero a mí me gustan las que conozco.

Pienso, en fin, que tengo que elegir. Y que tengo que cerrar la caja de cartón. Y ya.