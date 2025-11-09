Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La vida en una caja

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

No me gustan las mudanzas. No me gustan, a pesar de que escribo esto mientras decido qué meter en una caja de 50x50 para cerrar ... uno de los capítulos más importantes de mi vida. 28 años en la redacción de SUR, mi casa, metidos en cartón y cerrados con cinta americana. Y ya. Llevo semanas mirando despacio a mi alrededor, pensando qué elegir, porque también soy consciente de que cerrar etapas y empezar otras nuevas consiste precisamente en eso, en elegir. Y eso se me da realmente mal.

