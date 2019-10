VICTORIA (A PLAZOS) CIUDADANA DE LAS PLUSVALÍAS POR HERENCIA

Ha costado, pero al fin se ha dado el paso. El Ayuntamiento de Málaga va a eliminar el impuesto de plusvalía por herencia en un periodo de ocho años. El alcalde por fin se ha dado cuenta del clamor ciudadano que existe contra el mismo, ya que más que un impuesto se trata de una confiscación de facto sobre los bienes que cualquier persona deja en herencia. Cada año habrá una rebaja del 12,5% hasta llegar al 95% de bonificación. Es un avance, pero podría haber copiado a su compañero de partido, Juanma Moreno, que nada más llegar a la Junta de Andalucía eliminó ipso facto el impuesto de sucesiones y donaciones. No lo hizo a plazos. Más que nada porque el argumento es el mismo. La razón para llevar a cabo esta exención fiscal es no castigar a los herederos. Respetar el esfuerzo que ha hecho cualquier persona para legar sus bienes a sus hijos, familiares o cualquier otra persona. Respetar en definitiva su última voluntad sin que por ello la administración autonómica se convirtiera siempre en parte de la legítima en todas las herencias. Vamos, no meter la mano en los testamentos de los ciudadanos. ¿Por qué en Andalucía se puede eliminar de golpe y en Málaga no? La merma de ingresos para las arcas públicas es la misma. El alcalde también se ha quedado corto en los bienes a los que se aplicará la bonificación, porque sólo afectará a la vivienda habitual del testador. No se sabe muy bien por qué un local o un aparcamiento queda fuera de esta exención, porque el esfuerzo para comprarlos ha sido el mismo. Este hecho sin duda provocará agravios entre los herederos. ¿Por qué? La plusvalía mortis causa en sí supone una excepción, porque en el impuesto general de la plusvalía el que lo paga siempre es el vendedor, el que transmite el bien inmueble. Lógicamente, en el caso de las herencias los fallecidos no pueden pagarlo, por lo que los ayuntamientos bajo ningún concepto se iban a quedar sin cobrarlo y por eso cargan este gravamen sobre los adquirentes. Muchos ciudadanos se han dado cuenta cuando han heredado que el impuesto que tenía la fama, el de sucesiones, pese a su injusticia, era bastante más llevadero que el de las plusvalías, que en realidad es el que ha llevado a numerosos herederos a tener que endeudarse para poder pagarlo. Hay numerosos casos de gente humilde que se ha encontrado con un verdadero problema por heredar una casa modesta. Eso es así y los alcaldes en general deberían hacer un ejercicio de empatía para darse cuenta de la injusticia que provoca este impuesto. Hay pocas medidas tan sociales como eliminar la plusvalía por herencia. Porque tarde o temprano afecta a todos los ciudadanos, la mayoría de ellos de la tan castigada clase media. En Málaga, la rebaja gradual que se va a poner en marcha afectará cada año a unas 15.000 familias. ¿Qué actuación municipal afecta a tanta gente? Ni siquiera la promoción de VPO beneficia a tanta gente. Esto no quiere decir que no se construyan viviendas de este tipo, sino que las promueva quien tenga la competencia sobre este asunto, que es la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Málaga vería aliviada su cuenta de gastos si no asume este tipo de compromisos que corresponden a otras administraciones, por lo que podría hacer frente de inmediato a la pérdida anual de 18 millones de euros que obtiene por las plusvalías por herencia. La medida anunciada por el alcalde ha pillado con el pie cambiado a la oposición, que había hecho bandera de este asunto, sobre todo, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ya que este importante asunto fue una de sus promesas electorales más llamativas. Sin embargo, aún tienen terreno para apretar con este tema, pues hay mucho margen de mejora. Hay que persistir para que esta victoria a plazos de la ciudadanía se convierta en un triunfo más contundente. El plazo de ocho años es demasiado largo. Y sólo se aplicará a un bien, la vivienda habitual del fallecido. Pese a todo, hay que alegrarse de que al menos ya se ha ganado la primera batalla...