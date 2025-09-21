La vertiente económica del cáncer

El cáncer representa un desafío global que cercena millones de vidas, desborda la capacidad de los sistemas sanitarios, impone grandes presiones económicas, y, sobre todo, ... causa descomunales pérdidas y costes personales. Como se pone relieve en un informe de la OCDE ('Tackling the Impact of Cancer on Health, the Economy and Society', 2024), a pesar de los apreciables avances logrados en la prevención y el tratamiento del cáncer durante la última década, esta enfermedad sigue siendo uno de los retos de salud pública más importantes para los sistemas sanitarios, las economías y las sociedades de todo el mundo.

El cáncer no solo causa una de cada cuatro muertes prematuras en los países desarrollados, lo que afecta directamente a la vida de los pacientes, las familias y las comunidades, sino que supone también una elevada carga económica. Se estima que, en los 38 países de la OCDE, el gasto sanitario anual es, aproximadamente, medio billón de euros (equivalente a casi un tercio del PIB de España) superior al que se registraría si no existiera el cáncer, y la productividad laboral se ve inevitablemente lastrada, ocasionando mermas de producción equiparables al valor del PIB de Andalucía.

Se prevé que los costes del cáncer aumenten en el futuro, principalmente por tres motivos: i) el aumento de la longevidad, que por sí solo provocará un incremento del gasto sanitario per cápita de un 67%, como media en la OCDE, entre 2023 y 2050; ii) los esfuerzos por mejorar los resultados del cáncer, al requerirse, gracias a una mayor supervivencia, un tratamiento durante más tiempo y una prestación de cuidados de seguimiento a colectivos más amplios; y iii) el aumento de los costes de tratamiento derivado de los nuevos medicamentos y tecnologías.

En el año 1971, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon declaró la guerra contra el cáncer. Lo que algunos científicos optimistas esperaban que fuera una guerra relámpago ha resultado ser, como señala The Economist, una guerra de desgaste constante: «hoy, cualquier persona adulta ha padecido cáncer, conoce a alguien que lo ha tenido, o ambas cosas». No obstante, se apunta que, si se excluyen los efectos del crecimiento y el envejecimiento de la población, la tasa de mortalidad por cáncer ha disminuido notablemente en los últimos 30 años.

Las políticas adecuadas contra el cáncer mejoran la calidad de vida, ya que reducen el sufrimiento humano, disminuyen el gasto sanitario, impulsan la productividad económica y mejoran el bienestar social. Así, además de argumentos médicos y vitales, hay sólidos avales económicos para invertir en la lucha contra el cáncer.

Para ofrecer a los pacientes las mejores posibilidades de supervivencia, deben mejorarse las pruebas de detección del cáncer, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos eficaces. La gran divergencia en los resultados entre los distintos países muestra el sustancial margen de mejora que existe en la atención oncológica. Las estimaciones de la OCDE sugieren que, si todos los países adecuaran sus actuaciones para alcanzar las mejores tasas de supervivencia observadas en la OCDE y la Unión Europea, se evitaría una cuarta parte de todas las muertes debidas al cáncer. Hoy más que nunca, se necesitan unos diagnósticos mejores y más rápidos, ya que su incidencia continúa creciendo globalmente, pero, también, perturbadoramente, de forma más intensa entre las personas jóvenes.

La investigación médica, así como la aplicación clínica de sus hallazgos, son factores clave del proceso de resistencia y contención. Según se recuerda en la revista 'Nature', en 1970, los asesores del Senado de los Estados Unidos intentaron pronosticar la evolución del tratamiento del cáncer. Sostenían que el futuro a largo plazo podía pertenecer a los inmunólogos y genetistas, y el futuro a medio plazo a los quimioterapeutas, pero señalaban que el presente y el futuro inmediato de entonces pertenecían principalmente a los cirujanos y, en cierta medida, a los radiólogos. «Más de 50 años después, y ya bien entrados en el futuro a largo plazo de la genética y la inmunología, sus predicciones han resultado ser notablemente proféticas».

Sin perjuicio de ello, todas esas actividades profesionales siguen siendo necesarias ante la agresión del cáncer, pero la investigación es la herramienta imprescindible para hacer retroceder a tan implacable enemigo, y poder vislumbrar un futuro más alentador. El apoyo público y privado es fundamental para procurar importantes beneficios sociales. La puesta en marcha de CITAC (Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer), fundación andaluza de promoción público-privada, es una iniciativa que aporta ilusión y una esperanza fundada ante los grandes retos planteados.