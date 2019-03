LA VERGÜENZA DEL SANEAMIENTO Repaso semanal Administraciones y ciudadanos nada respetuosos con el medio ambiente destrozan los fondos marinos Impresionante imagen del emisario vertiendo detritus al mar en Nerja. JAVIER RECIO Málaga Domingo, 24 marzo 2019, 09:39

Qué gran verdad es que una imagen vale más que mil palabras, por mucho que éstas se repitan otras mil veces. La fotografía que publicó este periódico el jueves de una tubería soltando mierda (perdón por la palabra, pero es lo que es) en las costas de Nerja era impactante. Muestra una realidad que muchas veces se ha querido ocultar. Que nadie venga ahora diciendo que las natas parecen caldo del puchero que se forman por la acción de las algas o que son el producto de la mezcla del aceite solar que se aplican los bañistas con la arena y el agua. En la Costa del Sol hay vertidos de aguas fecales sin depurar. Es así de duro, pero es la realidad. Una realidad que debería avergonzar a las administraciones implicadas en ello, especialmente al Gobierno central y a la Junta de Andalucía. Es increíble que esta situación se siga produciendo en el año 2019, sobre todo, si se tiene en cuenta que Nerja vive sustancialmente del turismo, al igual que toda la Costa del Sol. El asunto del saneamiento es especialmente sangrante porque a los ciudadanos se nos hace pagar en el recibo del agua un extra para construir depuradoras. En eso han sido puntuales. Como un reloj. No han fallado ni un mes. En la provincia, según los datos que se disponen, se recaudaron hasta finales de 2016 nada menos que unos 200 millones de euros, que supuso casi el 40 por ciento de lo que se recaudó en el conjunto de Andalucía. Hay que tener en cuenta que este dinero hay que repartirlo entre todas las provincias andaluzas en base al buen criterio de la solidaridad. Sin embargo, no parece que el reparto haya sido muy equitativo, pues en Málaga se han invertido desde la Junta de Andalucía unos 20 millones, que supone un 10% de lo recaudado. No parece que esté muy equilibrado... Sobre todo, si se tiene en cuenta que en la provincia, según los propios datos oficiales había que invertir 390 millones en obras 'urgentes' para completar el saneamiento. O sea, que se ha acometido el 5% de las mismas. De vergüenza. Las administraciones tienen gran culpa de este desastre, pero los ciudadanos también son responsables de lo que sueltan los emisarios en el mar. Es difícil de asimilar que haya nada menos que nueve toneladas de toallitas en el fondo marino de Nerja, que incluye el paraje natural de Maro. La gente que tira al WC estas toallitas es especialmente marrana y carece de la más mínima conciencia medioambiental. ¿Tanto trabajo cuesta tirarlas al cubo de la basura? ¿Es que no sienten nada cuando se han mostrado imágenes también de las arenas de las playas cubiertas de toallitas cuando se produce cualquier mínima inundación? El mar, aunque pueda parecer que se lo traga todo y tenga una capacidad impresionante de regenerarse, también sufre. Y cada vez más, como se está dando a conocer últimamente con el problema de los plásticos. Todo tiene un límite y hay que poner freno a este tipo de barrabasadas medioambientales. Empezando por los ciudadanos y terminando por las administraciones, que para eso se les paga además de una manera expresa. De momento, hay 16 cargos públicos municipales (alcaldes y concejales) que están siendo investigados por estos vertidos fecales en Nerja y en Coín, ya que parece que los ayuntamientos son los responsables de estas aguas residuales, aunque lo cierto es que los municipios no tienen la competencia para construir las depuradoras. Más allá de las responsablidades, que esas sí serán debidamente depuradas en los tribunales, urge frenar la comisión de este delito continuado contra el medio ambiente que se está produciendo en las costas malagueñas y en los ríos del valle del Guadalhorce, que también se contaminan. Es inadmisible que las playas vuelvan a mostrar los restos de los cuartos de baño de los ciudadanos. Todos tenemos que concienciarnos. Más que nada para que no se nos caiga la cara de vergüenza.