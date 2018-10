En su 'Verbolario', Rodrigo Cortés define vergonzoso como «narcisista tímido». Un poco lo de ¿qué te has creído? ¿Que la gente está pendiente de ti? Los vergonzosos, como los enanos de Monterroso, tenemos un sexto sentido para reconocernos. Pedro Sánchez será narcisista pero no tímido y, por tanto, nada vergonzoso. Lo digo, claro, por su actitud en el Palacio Real. Por esa cara de mala leche cuando le dijeron sape. Parecida a la que puso en el Congreso cuando Albert Rivera le preguntó por los papeles de la paella (los de la tesis). Muy distinto es lo que hace con Justin Trudeau en Canadá, cuando se sube a una tarima y se pone a mirar para otro lado. A lo Mr. Bean. Que es aquí, le indica el primer ministro canadiense. Hay tantas razones para reírse de Trudeau que resulta sorprendente que haya más para hacerlo de Sánchez. La empatía, esa palabra que ahora tanto se usa. Es que me pongo en su lugar y me muero de vergüenza. Narcisista.