Verbena De Cataluña se habla mucho, sí, todo el rato, pero la partitura es la de Manolo el del Bombo ANTONIO SOLER Jueves, 28 marzo 2019, 00:03

Es la hora de los toreros. La derecha española echa mano del capote y, algunos, de la Carmen de Merimée para reafirmarse en su españolidad y atraer de ese modo a las criaturas que andan descarriadas por los caminos de la duda. No quieren atraer a los ciudadanos que se plantean un dilema profundo o hamtletiano, no, a quienes se apela con este toreo de salón es más al televidente que al ciudadano, al husmeador de twiter y ocasional visitante de las teletertulias, del refrito de los programas del corazón y el páncreas que no saben qué quieren. Cada vez se apunta más bajo. Los políticos, con estas estrategia vienen a demostrarnos su condición de picadores, buscando toreros, matadores que le den relumbre a su cartel electoral. Cortar orejas electorales.

Se habla poco del modo en que se puede solventar el futuro inmediato de las pensiones, de las medidas que desde España, aunque sea haciendo de voceros en la UE, se deben llevar a cabo para frenar el calentamiento global y la desertización nacional. La inmigración es un asunto fastidioso, mejor dejarlo para otro día. De Cataluña se habla mucho, sí, todo el rato, pero la partitura es la de Manolo el del Bombo. Unos repiten el estribillo 155 como si fueran niños de San Ildefonso y los otros se aferran al diálogo. Pero el problema de fondo nadie dice cómo lo abordará, ni qué sucede después del 155 ni en qué consiste el famoso diálogo de sordos.

Todo se solucionará, según parece, con piruetas verbales, soniquetes y ocurrencias mitineras. Y con estos toreros, saltando como espontáneos al ruedo político en compañía de generales nostálgicos, empresarios sin empresas y herederos de postín. Todos al burladero. Que la llamada sociedad civil entre en política siempre es una buena noticia. O casi siempre. La buena noticia se produce cuando los independientes tienen a sus espaldas una labor y una experiencia de las que la sociedad claramente se puede beneficiar, ya sea Angel Gabilondo en Madrid con su bagaje como rector de una universidad importante o Javier Imbroda en Andalucía con su contrastada capacidad para dirigir equipos de alto rendimiento, pero esta subasta de nombres famosos o pseudofamosos se parece más a uno de esos artilugios para atraer mosquitos mediante ultrasonidos que a cualquier otra cosa. Los veremos achicharrados, o, peor, aburridos. Lo que un torero pueda aportar a la gestión pública o a la actividad parlamentaria es cosa harto dudosa. Arte de descabello, pases de pecho y puertagayola. No es de extrañar que los veteranos de los partidos políticos, esos que dan el callo día a día, fregando el suelo de la sede como aquel que dice y tragando sapos de postre, anden mohínos con tanto paracaidista indocumentado. Un coladero que viene a convertir la política en el anexo de un plató televisivo y las elecciones ya no en la famosa fiesta de la democracia sino en una verbena en la que los políticos bailan el chotis agarrado al primer novillero, cupletista o saltimbanqui que pillan al vuelo.