VERANO TECNOLÓGICO

Ocho de la mañana en una playa de Marbella a unos cuatro kilómetros de distancia del casco urbano, aunque podría haber sido cualquier otra. Dado el calor que se registra durante la mayor parte del día esa es la hora de los paseantes, de quienes aprovechan que el sol todavía no hiere con sus rayos para caminar por la orilla del mar sintiendo el frescor del agua en los tobillos y buscando mover un poco el esqueleto. Es la hora saludable de la jornada en la que los pasos sobre la arena activan la circulación de la sangre y la brisa marina mejora los sentidos. A veces te sueles encontrar con las mismas personas y ya llegas a saludarlas como viejos amigos o como cómplices en la misma actividad.

Ha llegado el verano y aumenta el flujo de paseantes, muchos de ellos luciendo todavía la piel lechosa que les identifica como recién llegados. Y notas algo más, que hay quien no se ha adentrado todavía en su periodo de vacaciones en las que se supone que busca relajarse, estar tranquilo y desconectar de lo cotidiano. Un teléfono móvil permanentemente pegado a la oreja les delata. Pasan delante de ti conversando animadamente con la mirada y el pensamiento puesto en otro sitio y, a veces, levantando la voz hasta el punto de que llegas a hacerte una idea de lo que trata la charla. Una media hora después nuestro paseante viene de vuelta y continúa con su perorata sin prestar atención a lo que le rodea, reaccionando tan solo cuando pisa alguna piedra que no había visto. Una fugaz idea maligna se te pasa por la cabeza: que si no hubiese sido mejor que se le cayera el teléfono al agua, pero rápidamente piensas que, total, que más te da, que haga lo que quiera.

En esos momentos es cuando te preguntas sobre cuál es la idea que tienen de las vacaciones aquellos que a tan temprana hora necesitan estar hablando por teléfono sin parar mientras pasean por la playa sin percibir lo que la naturaleza les ofrece. Y hasta qué límites nos ha llevado la adicción a la tecnología para que muchos se sientan indefensos sin tener a mano cualquier dispositivo que les permita hacer cualquier cosa, menos disfrutar de sus vacaciones de forma intensa, como es fácilmente comprobable.

Lo malo es que cuando te marchas de la playa y quieres salir con el coche a la carretera, el conductor del vehículo que te precede también habla con su móvil mientras espera un hueco para incorporarse a la vía (no era el mismo de antes. Hubiera sido el colmo, aunque entra dentro de parecidas características) y es cuando empiezas a preocuparte, porque esa situación se nos ha dado con demasiada frecuencia. No parece que las campañas de Tráfico o las fuertes sanciones que ahora se aplican por este tipo de infracciones hayan persuadido a algunos, que parecen tener la misma sensación de peligro al frente de un volante que andando por la playa. Y también queda la duda de si el uso del teléfono cuando se va conduciendo parece aumentar en verano porque somos más en el mismo sitio o porque los días de asueto, con la libertad que conllevan en relación con las jornadas laborales, supone para algunos un tiempo en el que todo está permitido porque forma parte del paquete contratado.

En todo caso, quizás todos tenemos que mirarnos al espejo y reflexionar sobre cuantas veces nos ha pasado a nosotros que, en vacaciones o fuera de ellas, hemos desaprovechado buenos momentos, algunos irrepetibles, porque la tecnología nos ha dominado y hemos estado más pendiente de ella que de lo que, en directo podríamos haber vivido. Eso sí, hay quien se consuela después mostrando los selfies que demuestran que, al menos, estuvieron allí donde fuese que quisieron estar. De todas maneras, feliz verano.