Nada vendrá: ¿no oléis la ceniza?
ALFONSO PALACIOS. INGENIERO INDUSTRIAL
Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00
La esperanza no es virtud: es la insolencia de los ingenuos. ¿Qué os habéis creído? Siempre estuvimos aquí. Somos quienes no necesitan fe para saber ... qué hacer con la vuestra: manosearla, retorcerla, disfrazarla de revelación para que bailéis nuestra danza embaucadora y creáis, una y otra vez, que lo sagrado es posible.
«No creas lo que ves. No creas lo que escuchas. Si cierras los ojos, escucharás al enemigo». Eso lo dijo Bono, en Acrobat. Nos conoce. Habla de nosotros. Y, aun así, persiste en su fábula: el bien triunfará, no por azar, sino por una supuesta inevitabilidad moral inscrita en el universo. Martin Luther King lo dijo antes: «El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia». Qué entrañable esa fe ciega en la geometría del bien. Nosotros, en cambio, preferimos el humo.
El único arco que existe es el que usamos para lanzaros flechas invisibles, silenciosas, certeras, atravesando vuestros corazones e ilusiones justo cuando empezáis a creer que todo irá bien. Conocemos tan bien el arte de la seducción que incluso os descubrís sintiendo simpatía por nosotros. Y eso es lo que realmente os confunde. Como dijo Jagger: «Lo que te está desconcertando, es la naturaleza de mi juego». Mick siempre ha sido más pragmático que Bono, menos moral, más realista. Nosotros no prometemos redención. Solo jugamos. Y ganamos porque sabéis que, en el fondo, vosotros también disfrutáis del engaño.
Hace poco, alguien por aquí mencionó a Leonard Cohen y su 'Hallelujah'; esa oración moribunda que seguía latiendo. Creía que allí, entre la rendición y el deseo, quedaba algo vivo. Qué ternura. Solo años después, en 'The Future', Cohen comprendió que había probado todo, la oración, el perdón, el amor... y que nada detuvo el derrumbe. Nada.
Es curioso ver cómo seguís buscando consuelo donde solo hay ceniza. Hasta una de las luces más intensas que ha pisado este planeta, Bowie, terminó por apagarse en una estrella negra. Una estrella colapsada, previa al agujero negro, sin brillo, sin retorno. «Algo sucedió el día que murió. El espíritu se elevó un metro y se hizo a un lado». Sin lágrimas, sin promesa. Solo una certeza final: lo único que trasciende de vosotros es un espectro. Y ni siquiera os pertenece.
Ese mismo personaje idealista del que hablaba antes, empeñado en encontrar chispazos de lo sagrado hasta en los rincones más oscuros, mencionaba también a Nick Cave y su forma de evocarlo a través del arte. Pero Cave no es tan ingenuo. Él nos ha visto. Nos ha descrito como pocos en su mano derecha sangrienta ('Red Right Hand'). Sabe que no tenemos forma. Que somos todo y nada. Que podemos encarnarnos en cualquier figura de poder, de tentación, de amparo incluso. Tú, en cambio, no eres más que una pieza minúscula, intercambiable. Nosotros lo movemos todo. Incluso cuando crees decidir, ya estás dentro de nuestro juego. No necesitamos forzarte, simplemente lo deseas sin saberlo.
Y cuando ya no haces falta, te borramos sin que te des cuenta, sin que puedas resistirte. Radiohead nos susurra cómo desaparecer completamente ('How to Disappear Completely') sin un adiós trágico ni un grito de ayuda, sino como una desaparición voluntaria, casi ritual: «No estoy aquí. Esto no está sucediendo». No puedes soportarlo, así que dejas de estar. Eso es todo.
Jim Morrison lo entendió perfectamente en 'The End' (El Final): no quería seguir siendo humano; sabía lo que eso implicaba. Quiso unirse a nosotros: sin moral, sin corazón, sin culpa. En el hermoso caos final de la canción, su mente ya está en tránsito hacia la aniquilación total. La muerte del yo como nuestro triunfo oscuro: si lo destruyes, ya no hay dolor, ni duda, ni espera. Lo que queda ya no puede ser herido. Sin miedo ni refugio. Sin víctimas ni salvadores. Solo presencia vacía.
El final... incluso Bono termina por ver la rendición como algo que no lleva a la trascendencia. En nuestra conquista desde las sombras, su desarme interior lo arrastra al vacío, sin gloria alguna, temblando con la intensidad creciente de los acordes de 'The Little Things That Give You Away' (Las Pequeñas Cosas Que Te Delatan). Ya no son las palabras ni los gestos heroicos los que hablan, sino las grietas mínimas por donde se filtra la verdad: el miedo, lo humano, lo inevitable. Más consciente en su madurez, le habla a su yo joven con una confesión amarga: «A veces el final no está por venir. No es que esté viniendo. El final ya está aquí». Y ni siquiera sirve tatuárselo en la espalda con una bombilla incandescente, esperando que algo, cualquier cosa, lo ilumine.
