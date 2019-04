Vecinos y terrazas Estuve tomando vinos en una terraza del Centro con un representante vecinal TXEMA MARTÍN Viernes, 12 abril 2019, 00:27

La otra noche, estuve tomando vinos en una terraza del Centro con un representante vecinal. Dicho así, suena como un titular de un artículo de periodismo gonzo y puede que lo sea; entre otras cosas, porque es real y está escrito en una columna. Al principio me pareció una noticia, porque flota en el ambiente la creencia de que a los vecinos del Centro, o a 'los vecinos', en general, no les gustan los bares, no les gusta salir a fumar a la calle, no les gustan los patinetes ni las tapas y, por supuesto, no les gustan las terrazas. La otra noche, un vecino debidamente asociado (y con cargo) actuó sin querer como ejemplo para demostrar que todo eso es falso. Que ellos también se lo pasan medio bien cuando salen a la calle, como casi todo el mundo, y que saben que Málaga es una ciudad para vivirla a la intemperie. Pero una cosa es esa, que está muy bien, y otra muy distinta que estemos de acuerdo con el rumbo que está tomando la ciudad... o que nos gusten las despedidas.

Esta persona, de la que por pudor no quisiera revelar más que su propia existencia y el hecho de que estuviera tomando algo sentado en la calle, a la segunda cerveza ya nos estaba explicando que la mayoría de las terrazas que se disponen incumplen la normativa municipal. En el fondo, para ser consciente de semejante afirmación no es necesario ser un experto en leyes ni pasarse el día husmeando en Twitter o en otras redes, simplemente hay que salir a la calle.

Esta no es una cuestión de que los que viven en el Centro quieran la calle para ellos solos, ni que haya intención por su parte de convertir el casco histórico en un erial, como antes, cuando el Centro estaba muerto. Pero la virtud está en el término medio. Ya se están viendo terrazas expandidas con avaricia en calles de barrios más allá del Centro. Si, tal y como dicen, el turismo es lo único que puede hacernos ricos, deberíamos cuidar esa industria y hacerla sostenible y duradera en el tiempo. Las aglomeraciones que van a formarse estos días van a ser otro ejemplo de la excesiva magnitud que está tomando el asunto. No solo es un problema de incumplimiento sistemático de la normativa vigente, también es una cuestión de seguridad ciudadana. En Semana Santa atracarán en el puerto 18 cruceros con más de 17.000 pasajeros a bordo. La aglomeración va a ser brutal. Y esto no afecta solo a los vecinos del Centro. No es agradable ver estos días las calles abarrotadas de turistas, comiendo en locales pensados para ellos y a los que un malagueño no entraría ni loco. Tenemos la certeza de que la parte más significativa de la ciudad se está convirtiendo en un parque temático. Y eso ocurre sin importar mucho dónde se viva. La cuestión es que hace falta más espacio público y que la ciudad es cada día un poco menos nuestra.