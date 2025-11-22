Varapalo judicial contra Meta

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un juzgado de Madrid ha condenado al gigante tecnológico Meta a compensar a la prensa con 542 millones de euros por competencia desleal. La controversia ... surge de una demanda interpuesta en 2023 por 87 editoras de prensa -entre ellas, el grupo Vocento- y agencias de noticias españolas, agrupadas en torno a la Asociación de Medios de Información. De acuerdo con los demandantes, la multinacional de Mark Zuckerberg extrajo ilícitamente datos personales de los usuarios para incrementar sus ingresos de publicidad en Facebook e Instagram durante al menos cinco años, vulnerando la legislación europea y afectando con ello al negocio de la prensa digital española, que sí cumplió la normativa y tuvo que competir en posición de desventaja. La sentencia, emitida el 19 de noviembre, ha estimado parcialmente la demanda de los medios. El juez concluye que Meta, abusando de su posición de dominio, trató un volumen ingente de datos para ofrecer publicidad personalizada a sus usuarios sin su consentimiento, tal y como exige el Reglamento Europeo de Protección de Datos. La cuantía de la compensación, estimada a partir del negocio que se presupone a Meta en España, constituye en verdad una parte insignificante para la multinacional, cuya capitalización bursátil es superior al PIB de la mayoría de países del mundo. La estadounidense facturó solo el año pasado164.501 millones de dólares y obtuvo unos beneficios de 62.360 millones.

La decisión judicial aún no es definitiva y Meta ya ha anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia de Madrid, pero supone un espaldarazo contundente en favor de la prensa en un momento clave para el sector, que sufre desde hace ya años las turbulencias de un mercado digital marcado por el oligopolio de las grandes plataformas tecnológicas. Marca también una senda esperanzadora para los medios de comunicación que, inmersos en una gran transformación digital, asisten a menudo impotentes al abuso continuado de agresivos gigantes tecnológicos, que no solo esquivan el cumplimiento de las leyes, sino que tributan en paraísos fiscales sin invertir ni comprometerse con las sociedades donde operan, aparte de contribuir a la desinformación a través de algoritmos opacos, tal y como denuncian infinidad de expertos. La sentencia, al reconocer la falta de escrúpulos del gigante tecnológico, constituye una victoria judicial histórica para la libertad de prensa y la democracia que podría establecer un precedente para futuros casos judiciales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión