Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EDITORIALES

Varapalo judicial contra Meta

La prensa española gana una batalla histórica frente a los abusos del imperio tecnológico

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un juzgado de Madrid ha condenado al gigante tecnológico Meta a compensar a la prensa con 542 millones de euros por competencia desleal. La controversia ... surge de una demanda interpuesta en 2023 por 87 editoras de prensa -entre ellas, el grupo Vocento- y agencias de noticias españolas, agrupadas en torno a la Asociación de Medios de Información. De acuerdo con los demandantes, la multinacional de Mark Zuckerberg extrajo ilícitamente datos personales de los usuarios para incrementar sus ingresos de publicidad en Facebook e Instagram durante al menos cinco años, vulnerando la legislación europea y afectando con ello al negocio de la prensa digital española, que sí cumplió la normativa y tuvo que competir en posición de desventaja. La sentencia, emitida el 19 de noviembre, ha estimado parcialmente la demanda de los medios. El juez concluye que Meta, abusando de su posición de dominio, trató un volumen ingente de datos para ofrecer publicidad personalizada a sus usuarios sin su consentimiento, tal y como exige el Reglamento Europeo de Protección de Datos. La cuantía de la compensación, estimada a partir del negocio que se presupone a Meta en España, constituye en verdad una parte insignificante para la multinacional, cuya capitalización bursátil es superior al PIB de la mayoría de países del mundo. La estadounidense facturó solo el año pasado164.501 millones de dólares y obtuvo unos beneficios de 62.360 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Varapalo judicial contra Meta