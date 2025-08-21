«Te vamos a cortar la respiración»

La frase, cortante, dura, llena de odio, estalló en mi oído. Un click y se hizo el silencio. Duro y dramático, también. Ejercer hoy de ... periodista, respondiendo a la verdad y el rigor, es un riesgo no exento de amenazas que me recuerdan épocas pasadas. Es lo que hay: se caza al inmigrante y lleva tiempo abierta la cacería a periodistas que pretendemos dignificar la digna profesión que ejercemos desde años ha.

Los medios informativos que cumplen su sagrada misión de informar a los ciudadanos con la verdad por delante y los periodiodistas que hacen de este oficio el sagrado deber de informar con rigor y objetividad debemos celebrar de que, por fin, el Congreso de los diputados aprobarará que los agitadores que se hacen pasar por periodistas tendrán prohibido pisar la sala de prensa del Parlamento, sus pasillos, reventar ruedas de prensa, acosar a pólíticos y a periodistas que ejercen su función de forma honrable. A los pseudomedios digitales, muchos de ellos financiados por la extrema derecha y por instituciones que se blindan con la mentira y las medias verdades, se verán obligados a tomar otros derroteros. Gana la profesión de periodista y gana la democracia, resultando sorprendente que, en aras a la defensa de la liberdad de expresión, dos partidos de derecha y derecha extrema se opongan a la nueva normativa que prohibirá a estos agitadores profesionales andar en el Congreso como por su propia casa.

Una sociedad que cabalga a lomos del insulto, la mentira, la provocación, en actitud pendenciera es una sociedad muerta. El Senado y el Congreso deben ser lugar donde el debate, el diálogo y el respeto sea la norma y no al contrario. Debería imperar la templanza y, sin embargo, como afirma Antonio Muñoz Molina es «una casa de fieras». Como tampoco es de recibo que esta profesión tan digna como es el ejercicio del periodismo haya sido asaltada por provocadores y agitadores fascistas y nazis. Existe una crispación alucinante, polarizándo la sociedad a punto de llegar a la acción física. El que esto escribe a raiz de su elección entre los 20 periodistas de España que lucharon por las libertades y contra la dictadura recibió una llamada cargada de odio y amenaza sin paliativos: «Te vamos a cortar la respiración». En estos momentos se premia la radicalidad, la diatriba, el insulto y la amenaza.

Un esclarecido amigo, que domina el lenguaje como pocos, me decía que ni en las tabernas de mayor prosapia, de las que escribía el gran Quevedo y no en menor medida Cervantes, se utilizaba el lenguaje que ahora ha sentado sus reales en el Senado y en el Congreso de los Diputados; un lenguaje pendenciero, atribulario, de bajos fondos y propio de reconocidos tabernarios que utilizan el insulto como provocación, primer paso para pasar a las manos. Ya está reconocido que hay senadores y diputados que tienen como su mejor recurso hacer gestos de que «en la calle te espero». El Senado y el Congreso no son, precisamente, la mejor escuela para aprender lo que en una sociedad democrática debe ser norma: el diálogo, la discusión y defensa de las ideas, la exposición argumentada de todo un repertorio dialéctico para defender posiciones ideológicas por muy extremas que sean. Por el contrario, impera el taconeo, el golpe de manos sobre los pupitres de madera, los abucheos, los insultos y las descalificaciones. Y lo que es peor: lo hacen con reconchineo, sin inmutarse, con cara y ceño crispado, manejando el lenguaje corporal como arma provocadora y de contundencia tal que no puede evitar que el ciudadano que lo ve se acojone. He decir, porque responde a una realidad constatable, que desde la bancada de la derecha, derecha extrema y reconocidos populismos reventadores de la realidad se llevan la palma de tan escandalosa actitud y que empieza a preocupar a quienes, incluso en los años más duros de la dictadura franquista, apostamos por el diálogo, el debate de ideas y proyectos para una sociedad democrática, el respeto y la capacidad para que, aún en bancos contrarios, pudiéramos mirarnos a los ojos por derecho, sin miedos y diseñar estrategias sólo rebatibles desde la razón y el análisis ponderado de las mismas.

Y si en el Senado y en el Congreso nos sentimos heridos por estas actitudes tabernarias y pendencieras, con el uso de los insultos y provocación para ocultar la incapacidad de defender ideas y proyectos de sociedad asistimos al acoso de provocadores, agitadores, fascistas y nazis para acojonar a periodistas que hacen y ejerzen su profesión con dignidad, con rigor y en servicio a la sociedad. En el Congreso, salvo con los votos en contra de Vox y del PP, se aprobarán unas normas que impidirán a estos agitadores el acoso a políticos y reventar ruedas de prensa. Estos fascistas están al servicio de quienes usan la libertad y la democracia que nos hemos dado los españoles y que no podrían ejercer si tuviéramos un régimen musoliano o hitleriano, o sea fascista y nazi. Y lo que todavía es más preocupante es que, en aras a una supuesta libertad de expresión , haya destacados políticos, empresarios y dirigentes que no dudan en amamantar y finaciar a los soportes donde estos agitadores vuelcan sus peroratas y bravatas nausebundas. Como tiene escrito la periodista Anabel Díez «frenar a los agitadores en el Congreso no restringe la libertad de infornación sino que la garantiza».

Días atrás, en memorable artículo, Manuel Vicent recordaba a quienes en la dictadura franquista, pese a detenciones, torturas, etc. no bajaron la cabeza o como hace años quien fuera rector de la Universidad de Granada, Federico Mayor Zaragoza, me dijera algo que se me quedó grabado a fuego, de por vida: «Nunca de rodillas». El ejercicio noble del periodismo debe ser el termómetro que mida la democracia de un país, de una sociedad. El pacto con la verdad, con el rigor, la objetividad y el buen hacer de quienes ejercen esta digna profesión ha de ser el patrimonio de la sociedad libre y democrática. Se debe imponer, yo diría exigir, la calidad del periodismo pero, tal y como están las cosas, no hay cultura periodística, no hay claridad, ni transparencia. Todo lo demás es basura, estercolero y porquerizas donde se recochinan estos fascistas y nazis. Y no lo digo por decir porque algunos de ellos mismos así se autocalifican. Cosas veredes, amigo Sancho. Esto te lleva a preguntarte cómo hay personas, intelectualmente capacitadas y preparadas, que osan defender a agitadores profesionales, que no son periodistas, en aras a una supuesta libertad de expresión. Recomiendo la lectura del filósofo andaluz, Emilio Lledó, que en su último libro deja en mayúscula lo que es y debe ser la libertad. No a la «libertad, carajo» o la libertad de cañaítas.