Valores y reconocimiento de la enfermería La Tribuna La enfermería asume diferentes roles en torno al paciente en los que la vocación refleja que la práctica enfermera es garante del cuidado, dando protagonismo a la persona en su atención sin dejar de lado la evidencia JOSÉ BAQUEDANO DIRECTOR DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO Domingo, 20 octubre 2019, 10:05

Hace poco más de seis meses la actual dirección del Hospital Regional de Málaga cogió el relevo de la gestión de este centro cargada de ilusiones y de no menos responsabilidades. En mi caso, como responsable de dirigir los destinos de la enfermería, piedra angular del sistema, en el Pabellón General (antiguo Carlos Haya), en el Materno Infantil, en el Hospital Civil y en el CARE José Estrada.

Asumí este reto con el objetivo fundamental de conservar todos los logros y niveles de calidad conseguidos hasta el momento, con la convicción de introducir aquellos cambios e innovaciones que otorgaran un valor añadido a la asistencia demandada por los pacientes y usuarios en sus necesidades. Con la meta de que la enfermería continúe avalando los mejores resultados en salud.

La plantilla de enfermería de este complejo hospitalario se aproxima a los 3.000 profesionales y en periodos vacacionales se incrementa en un 25 por ciento. Representa el 60 por ciento del total de trabajadores y se reparte entre las diferentes categorías: técnicos especialistas, enfermeras, matronas y fisioterapeutas. Todos estos trabajadores, distribuidos en diferentes unidades asistenciales, hacen posible con su esencial labor que se alcance la cobertura integral y la calidad óptima de la atención de cuidados a los pacientes.

Esto no sería posible sin la figura de los cargos intermedios, jefes de bloque encargados de coordinar un grupo homogéneo de unidades y de los supervisores, que coordinan cada una de las unidades. El nivel de calidad de cuidados y la consecución de los objetivos de nuestro hospital depende, por tanto, y en gran medida de la buena coordinación y del compromiso y liderazgo de los supervisores, profesionales de gran competencia no siempre reconocidos ni valorados pero fundamentales. Es muy importante que estos profesionales estén no solo reconocidos y valorados, sino que participen activamente en la toma de decisiones de los destinos y objetivos de sus unidades y para ello se hace necesario la participación en los proceso públicos de selección y nombramientos de sus cargos.

En los últimos tiempos, la enfermería ha incorporado un alto grado de formación técnica para poder aplicar la tecnología en los procesos asistenciales. Sin embargo, el factor diferenciador es 'el cuidado', asumiendo un papel de cercanía y proximidad al paciente y a su familia, humanizando así la asistencia, ya sea en hospitalización, en urgencias o realizando una sofisticada técnica. Por ello, los profesionales de enfermería son los garantes de la seguridad del paciente en el entorno hospitalario.

La enfermería asume diferentes roles en torno al paciente en los que la vocación refleja que la práctica enfermera es garante del cuidado, dando protagonismo a la persona en su atención sin dejar de lado la evidencia. Este principio básico es, además, lo que provee de reconocimiento a esta profesión, una de las más valoradas por nuestra sociedad.

Estamos convencidos de que las innovaciones que desarrolla la enfermería consiguen que se mejore considerablemente la calidad de los cuidados. La enfermería ha puesto en marcha siempre todo tipo de actividades innovadoras dirigidas a mejorar los resultados en cuidados y por ende los resultados en salud. La innovación es esencial para mantener y mejorar su calidad.

Además, la enfermería se ha incorporado a los cambios del sistema a través de los mejores niveles de excelencia, con una apuesta decidida para dar al paciente el mejor cuidado, sin olvidar la investigación o la más alta cualificación con las prácticas basadas en la evidencia. Nos hallamos, por tanto, en una etapa de crecimiento en la que la enfermería aún puede avanzar en la consolidación de su compromiso como primer eslabón del sistema de salud.

Quiero, desde este espacio, transmitir a la ciudadanía que la enfermería del Hospital Regional Universitario de Málaga dispone de una excelente formación y profesionalidad para atender las necesidades de cuidados y técnicas asistenciales a los pacientes de su área de referencia. Esta goza del máximo apoyo, respeto y reconocimiento del equipo directivo que la lidera con orgullo. Como compromiso expreso e inmediato incidiremos sin descanso en la regularización del reconocimiento de todos los cargos intermedios mediante las correspondientes ofertas públicas de sus nombramientos. Seguiremos trabajando para que el resto de la ciudadanía así la sienta: como el eje vertebrador del sistema.