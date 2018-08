Valoración

En el último barómetro del CIS, Pedro Duque aparecía como el ministro mejor valorado. Eso dice mucho (poco) de los ciudadanos y todavía más de lo importante que es no abrir la boca para parecer eficiente. La peor valorada era Reyes Maroto, precisamente porque casi nadie sabía quién era, caso contrario de Duque, conocido como astronauta, desconocido como ministro pero valorado como ministro por ser astronauta. Y qué más da. Parece que el Gobierno se ha dado cuenta de que Isabel Celaá ha salido rana como portavoz. Las meteduras de pata de cada viernes o en otros sitios son memorables, empezando por cuando dijo que el Gobierno se iba a personar en el caso de La Manada. Luego vino lo de que quizá habría que ir a elecciones si no se podía aguantar. Y así todo. No es que diga más tonterías que Carmen Calvo, pero las de Carmen Calvo sirven a los propósitos del merlucismo propagandístico del Gobierno y la ministra Menchu parece ir por libre.