El valor de un título universitario: ¿cambio de tendencia?

El análisis económico permite identificar una serie de ventajas de la educación. En el ámbito de los países desarrollados, tradicionalmente se ha observado que un ... mayor nivel educativo suele ofrecer mejores oportunidades laborales a los jóvenes y conduce a mayores ingresos.

En promedio, en los países de la OCDE, en 2022, el 9,0% de los adultos (de 25 a 64 años) que tenían un nivel educativo inferior al secundario superior estaban desempleados y el 34% eran inactivos; las cifras respectivas eran del 5,1% y del 19% para los que tenían un nivel educativo secundario superior o postsecundario no terciario, y del 3,4% y del 10% para quienes tenían estudios universitarios. De otro lado, las personas de entre 25 y 34 años con estudios terciarios ganaban un 39% más que aquellas con estudios secundarios superiores, y la diferencia aumentaba hasta el 68% entre las personas de 45 a 54 años.

Sin embargo, en los últimos tiempos, en algunos países, incluso en aquellos, como Estados Unidos y Reino Unido, que concentran una gran parte de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, están apareciendo signos que podrían ser indicativos de transformaciones estructurales. Así, los graduados universitarios recién salidos están teniendo más dificultades para encontrar una ocupación adecuada, llegando incluso a registrar una tasa de paro superior a la media nacional. Según describe el diario Financial Times (FT) en diversos artículos, el fenómeno también se percibe en ciertos colectivos de egresados de la denominada 'crème de la crème', integrada, entre otras, por la Harvard Business School y el MIT.

Numerosos analistas apuntan hacia el auge de la Inteligencia Artificial (IA) como principal causa explicativa, pero la situación reseñada se inició antes de la irrupción de aquella. Es, por tanto, necesario, acudir a otros factores. Al margen de la influencia negativa de la gran incertidumbre existente a escala global, que inhibe los planes empresariales de inversión y de empleo, las alteraciones en las vertientes de la oferta y la demanda de trabajo cualificado adquieren un claro protagonismo.

Por lo que se refiere a la primera, a medida que ha ido aumentando el número de personas que acceden a la enseñanza universitaria, se ha intensificado la competencia por los puestos disponibles. No obstante, 'The Economist' matiza que hay poca correlación entre el número de graduados y la prima salarial a largo plazo, ya que, por ejemplo, ambos crecieron en Estados Unidos en la década de 1980. Si bien, al mismo tiempo señala que quizás la enorme expansión de las universidades haya rebajado el nivel: «Si las torres de marfil admiten a candidatos con menos talento y luego les imparten una enseñanza deficiente, es posible que, con el tiempo, los empleadores esperen encontrar menos diferencias entre el graduado medio y el no graduado medio».

Por lo que concierne a la segunda, se constata la tendencia a la disminución de la proporción de posiciones para las que se requiere una titulación académica universitaria, a raíz de la posibilidad de recurrir a la IA para la realización de tareas asociadas a algunos estudios, o a centros externos de bajo coste que proveen servicios por vía telemática. En este contexto, la mayor inclinación de los hombres hacia el campo de la ciencia de la computación, frente a las mujeres, más proclives a las especialidades relacionadas con la salud, explica la brecha de género inversa observada.

Indudablemente, como ha destacado FT, «el exceso de élites subempleadas es perjudicial para la sociedad y la economía. Para garantizar que esto no se convierta en un rasgo habitual, la educación debe evolucionar y pasar de ser un billete para conseguir un trabajo a un conjunto de herramientas y habilidades para un mundo en constante cambio».

Ahora bien, la misión de la Universidad no se ciñe exclusivamente a la perspectiva del mercado laboral, por lo que no pueden desatenderse, como metas primordiales, la generación, la preservación y la transmisión del conocimiento en sí mismo con los mayores estándares de calidad. De igual manera, no pueden ignorarse algunas disciplinas con escasas oportunidades de inserción en dicho mercado. Como acertadamente ha enfatizado Julia Black, presidenta de la British Academy, las humanidades y las ciencias sociales son «absolutamente esenciales tanto para vivir una vida próspera y plena como para abordar muchos de los retos que afrontamos». Los que afectan a la torre de marfil no son menores.