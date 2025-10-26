Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El valor de las palabras

En estos tiempos faltan discursos e ideas que inspiren, más allá de la superficialidad, una convivencia basada en los valores y no en las trincheras

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

En esta era de la superabundancia informativa hay veces que cosas interesantes pasan de largo sin que nos demos cuenta. Es todo tan instantáneo que ... apenas profundizamos, quizá porque oímos y no escuchamos. Esta vez tuve la suerte de detenerme en la crónica de los Premios Princesa de Asturias, quizá porque uno de los galardonados, el escritor Eduardo Mendoza, es un 'proveedor de felicidad' y eso sí que merece atención. Repasando los discursos me saltó a la cabeza la importancia de las palabras, de las cosas bien dichas y de los pensamientos lúcidos y serenos, sin que ello este exento de humor: «En el colegio recibí una educación estricta, tediosa y opresiva. Tenazmente me inculcaron las virtudes del trabajo, el ahorro y el decoro, gracias a lo cual salí vago, malgastador y un poco golfo, tres cosas malas en sí, pero buenas para escribir novelas», dijo Mendoza. Nada como la sinceridad.

