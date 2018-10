EL VALOR DE UN ENTRENADOR

Desde los tiempos de Zamora, Helenio Herrera, Barinaga, Balmanya, Otto Bumbel, Marcel Domingo y Kubala (todos ellos pasaron por el Málaga) se cuestiona la influencia del entrenador en el rendimiento de un equipo. Se debate si un preparador es capaz de 'transformar' a un equipo o son los jugadores; en definitiva, quienes lo hacen funcionar. Y se les valora la capacidad técnica, el conocimiento de la competición en la que militan o el grado de psicología que son capaces de aportar en el trato con la plantilla de jugadores, en el vestuario más claramente. Y buena prueba de lo que digo está en el trabajo, hoy día, de dos entrenadores, en Primera y en Segunda, Lopetegui y Muñiz. Cada uno por su lado.

El papel del exseleccionador y hasta el mismo lunes entrenador del Real Madrid parece estar claro. Un equipo repleto de figuras internacionales no levanta cabeza y sus jugadores parecen no vibrar ni correr; tal vez sea un problema exterior el que influye, puede ser que la decadencia venga de antes pero lo cierto es que el equipo se arrastra en la clasificación. Y Lopetegui no ha sido capaz de superar la prueba. Todo lo contrario hay que decir de Muñiz al que, viendo jugar al Málaga ante el Numancia, se le ha de reconocer que sabe bien lo que tiene entre manos y responde en todo y bien a las premisas que enumero unas líneas más arriba. Jugadores que la temporada pasada daban la impresión de ser unos 'paquetes' y estuvieron a punto de abandonar la plantilla ahora funcionan mejor cada día; cierto es que nuevas incorporaciones (avaladas por Muñiz y Caminero) han potenciado un equipo cohesionado, con carácter y actitud ganadora capaz de remontar resultados. No va a ser fácil que el Málaga repita actuaciones como la de la noche del lunes. Y perderá partidos pero, siempre, con el apoyo de unos aficionados que siguen creyendo en él, en el equipo y, sobre todo, en su técnico. Ese es el auténtico valor de un entrenador.