No todo vale en el deporte

Siendo una persona que pertenece al mundo de la cultura, he tenido siempre una cierta prevención natural hacia los enormes sueldos de los futbolistas y los ingresos enormes de los equipos grandes. Es epitelio, no raciocinio. Siempre me pregunto. ¿Qué somos? Un pueblo que valora con entusiasmo los triunfos deportivos de sus equipos, un pueblo que disfruta del éxito de unos pocos asumiéndolo como propio, un pueblo que valora las gestas heroicas con olor a sudor, a hierba o a gasolina. Los triunfos del instante, vicarios, recibidos y no trabajados, son escapatorias de la realidad, excusas para la conciencia y, en ocasiones, lenitivo para flojos y cobardes. No hablaré de la tremenda conveniencia para los gobernantes de que esto suceda, porque es una obviedad, ni de cómo se fomenta desde la esfera política. Hablo de nuestra responsabilidad, como comunidad y como individuos, ante el rumbo que hemos escogido para nuestra sociedad.

Sé que predico en el desierto, por supuesto. No van a cambiar los intereses de las masas por mucho que lo desee yo, porque el mundo no es una fábrica de conceder deseos. Pero sí que puedo reflexionar sobre los peajes que debe pagar el fútbol y las responsabilidades que deben asumir los que se convierten en ídolos de millones de niños de este país y de tantos otros.

Esta semana el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para «adoptar medidas de prevención necesarias para evitar la influencia de las casas de apuestas y los juegos 'online' en los jóvenes, limitar la publicidad de apuestas y juegos próximos a lugares con especial vulnerabilidad como son los colegios» y también «limitar la comunicación comercial de apuestas deportivas».

De aprobarse, no será una medida que guste a los equipos de fútbol, se lo garantizo. Una buena parte de sus ingresos vienen de las apuestas, un negocio que no ha sido nunca ni sano, ni positivo, ni beneficioso para nadie que no sea la casa de apuestas que siempre, siempre gana. En 2017 nos jugamos 5.240 millones de euros en apuestas, hasta un total de 21.500 millones de euros en los seis años que estas son legales. Con un 5% de beneficios para la casa de apuestas y una inversión nula, más allá de la publicidad, entenderán lo rentable que es el negocio. También lo es el del tabaco y el del alcohol, y no me imagino a Luka Modric o a Lionel Messi luciendo una etiqueta de Ducados o de Anís del Mono en la camiseta. Aún recuerdo cuando, hace nueve años, el Madrid jugó un partido en Suiza con una camiseta blanca, impoluta, porque las leyes de ese país prohiben la publicidad de juegos de azar. En eso y en lo de acoger cuentas corrientes de patriotas, los suizos nos llevan años y años de ventaja.