Unos por otros y todo sin hacer

Violeta Aragón Correa SECRETARIA GENERAL ACP MÁLAGA Jueves, 3 de julio 2025

Málaga necesita más infraestructuras. Lo evidencian las 'caravanas' en nuestras carreteras o las restricciones durante la sequía. Necesitamos una red de infraestructuras sólida que sustente ... el crecimiento económico y social que celebramos. Sin embargo, también con urgencia, necesitamos coherencia. Puede resultar tentador usar la falta de infraestructuras como coartada para no construir más viviendas. Es una estrategia fácil, pero perversa: echar la culpa a otros mientras aplazas tus propias responsabilidades. Mientras los atascos se ven, y se miden en minutos de reloj y la falta de agua se sufre en lo más cotidiano, la falta de vivienda se cuela en la vida de las familias, de jóvenes que no pueden independizarse y formar una familia, de empresas que no retienen talento y de trabajadores que se ven obligados a irse. Es el colapso silencioso de la sociedad.

Hoy, en la provincia de Málaga, hay más de 50.000 familias sin vivienda. Ni cara ni barata. Ni en propiedad ni en alquiler. No es casualidad que este hecho derive en que estemos liderando la tasa más baja de natalidad o la más alta edad de emancipación. Y aunque esto no viene de hoy, ni de ayer, sino de más antiguo, sí que tenemos la responsabilidad de actuar sin demora. Revertir esto debe ser una prioridad, sin esperas, sin excusas. No podemos perder ni un minuto en trabajar y exigir la mejora de nuestras infraestructuras, pero no debe ser argumento para bloquear el desarrollo de viviendas que llevan años de retraso, ya aprobadas en los distintos planes generales, para ralentizar licencias, o para pedir lo imposible, cuando se trata de activar proyectos residenciales. Ya se ha hablado mucho sobre el secuestro que supone el absurdo abuso de la burocracia, por eso me centraré en algo más sibilino: la estrategia silenciosa, pero deliberada, de estrangular la oferta de vivienda desde los nuevos planes, revistiendo la medida de aparente interés general. El último informe de ACP Málaga mostraba el dato: solo uno de cada 5 municipios ha construido viviendas suficientes para absorber su crecimiento de hogares. Y mientras esto ocurre, los precios se disparan y la Costa del Sol se convierte en un juego de la silla con muchos perdedores: los más débiles. Hay municipios de nuestro territorio que han decidido 'tirar de freno de mano', en un contexto en el que la mitad de los nuevos hogares creados en España se concentran en tan solo cinco territorios, uno de ellos es la provincia. Eso significa que tanto la Costa del Sol, como el área metropolitana de Málaga no pueden permitirse titubeos ni tibieza. Se necesita una estrategia conjunta, valiente y coordinada. Y no se trata de construir a cualquier precio, ni tampoco en cualquier lugar. Se trata de hacerlo con responsabilidad, con criterio público, allí donde lo decidió la ciudad y lo recoge su planeamiento, con equilibrio territorial, pero con urgencia. Toca activar un urbanismo, sostenible, de emergencia. La Junta de Andalucía, después de mucho trabajo y diálogo, ha puesto sobre la mesa un decreto-ley para favorecer la oferta de vivienda asequible, de vivienda protegida. Aprovechar esa oportunidad debe ser una obligación para los municipios. La capital lo ha entendido, siendo el primer municipio de Andalucía que se adhirió al decreto, y no solo en el ejercicio formal o estético, sino que de inmediato ha aprobado un plan para sumar más de mil viviendas protegidas en alquiler en colaboración público-privada, con la buena noticia de que ha contado el voto a favor de PSOE y VOX. Sin duda un ejemplo de coherencia y responsabilidad, sin importar colores. Pero el drama del acceso a la vivienda de los malagueños no puede abordarse únicamente desde la capital, si no desde la Costa del Sol y también desde el gran área metropolitana que recorre desde Benalmádena a Vélez-Málaga, abrazando Alhaurín y Cártama. Otros municipios han seguido los pasos de la capital acogiendo el decreto: Estepona, Marbella, Benalmádena y Torremolinos, esta última además ha anunciado ya un programa para hacer VPO. Esa es la responsabilidad institucional que se espera. Sin embargo, hay otros municipios ajenos a esta oportunidad. Tendrán que explicar a sus ciudadanos el porqué de esa inacción, seguramente decorada de excusas. A los que, por acción u omisión, están impidiendo el acceso asequible a una vivienda ¿No debería la Administración superior actuar en el ejercicio del interés general? ¿No sería legítimo promover un proyecto de interés autonómico para garantizar el desarrollo de viviendas suficientes y la recaudación que de ellas se deriva? El drama del acceso a la vivienda no es solo social, es también una anomalía económica: La vivienda es el único pilar del estado del bienestar que genera más riqueza que recursos consume, permitiendo no solo sostenerse, sino contribuir al resto de pilares esenciales del servicio público. Hay que recordar que, por cada compra de una vivienda nueva, casi una tercera parte de lo que paga el comprador es recaudación pública, en todo el ciclo inmobiliario. Dicho en malagueño: por cada vivienda de obra nueva que compra 'un guiri', se recauda para construir una vivienda protegida. ¿Dónde están? El déficit de 50.000 viviendas que hoy tiene la provincia significa que se han dejado de recaudar casi 4.000 millones de euros, entre las tres Administraciones ¿No es, como mínimo, una forma de empobrecimiento inducido? ¿Cuántas viviendas, infraestructuras y servicios públicos podrían atenderse con esto? ¿No debe exigirse, al menos, responsabilidad política a quien renuncia a la recaudación? El confort del que ya tiene casa no puede estar por encima del derecho de quien aún la espera. No se trata de elegir entre carreteras o viviendas, ni de priorizar desaladoras frente a hogares. Se trata de impulsar a la vez, no como si la gravedad de un problema anulara la urgencia de otro. Se necesitan más infraestructuras, como sector así lo advertimos y reclamamos, pero no puede servir como coartada para paralizar el desarrollo de las viviendas tan necesarias.

