Universidades de calidad

Pedro Moreno Brenes Jueves, 24 de abril 2025, 02:00

¡U sted no cumple con Bolonia! Eso me soltó hace tiempo en mi despacho de la facultad un alumno, mostrando el profundo desacuerdo que ... mantenía con mi programación docente y la realización de exámenes. El 'indignado' apelaba a que tenía derecho, según 'Bolonia', a sacar su aprobado con trabajitos. Le pregunté si Bolonia, aparte de una preciosa ciudad italiana, era el nombre de una norma concreta que prohibía los exámenes para calificar, y quedó en volver con demoledores argumentos jurídicos, pero con 'tanto estudiar', supongo que no tuvo tiempo el hombre. Hubo un momento en que algunos alumnos creyeron que la Declaración de Bolonia de 1999 (Espacio Europeo de Educación Superior, conforme a principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad) y las normas de cada Estado en la materia, eran una patente de corso para aprobar 'por el morro', sin demostrar de ninguna forma el conocimiento de la materia correspondiente. La evaluación forma parte del proceso docente y hay que garantizar su transparencia y justicia, evitando de forma radical cualquier forma de arbitrariedad (prohibida expresamente en el art. 9 de la CE). Y es arbitrario el que se cree mejor profesor si su índice de suspensos es el mayor de la facultad (aunque es probable que no fuera capaz de aprobar ni el mismo examen que le pone a sus alumnos), pero también es arbitrario el que 'regala' la asignatura con trabajos de copia-pega que no se lee (con la IA peor se pone la cosa), o con exámenes donde copiar es el deporte nacional, ya que se frivoliza con el esfuerzo de los que han dedicado muchas horas al estudio y soportan que compañeros que no han dado un palo al agua incluso puedan sacar mejor notas que ellos.

Por eso me parece muy oportuna la anunciada reforma del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, con el objeto de elevar las exigencias en la creación de universidades, y que afecta en especial a las privadas, que ya representan el 45 % de las universidades en España. Entre otras medidas, las universidades que tengan más de un 80% de los créditos de enseñanza online y tengan su sede en una comunidad, pero alumnado en todo el territorio nacional, pasarán a ser competencia estatal, se deberá explicar en la iniciativa de reconocimiento de una universidad privada si forma parte de una empresa internacional, o de un fondo de inversión, y si la oferta universitaria es mayoritariamente virtual se deberá especificar para cada título oficial cómo serán las clases, grabadas o en directo y las evaluaciones o las tecnologías utilizadas. Espero que ayude a reforzar la debida calidad que exigen los estudios universitarios, por el bien de todos. No es una cuestión de adaptarse a los nuevos tiempos frente a una visión trasnochada de la vieja universidad. No conozco una universidad más innovadora que la UNED, que ya lo era en los años 70. Sin embargo, en esta universidad pública, siempre existió docencia presencial (tutorías y clases) combinada con la impartida a distancia. Y los exámenes se hacían y se hacen en las aulas de sus centros asociados, para garantizar el rigor de la evaluación. Esa es la universidad en la que creo.

