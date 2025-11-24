El único redentor y salvador

Rafael Pérez Pallarés Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Sorprende la falta de formación de algunos católicos abonados a las nuevas tecnologías y usuarios habituales de plataformas digitales, más o menos agresivas, contra el ... Vaticano o figuras vinculadas al papa Francisco. Es como si todo lo que viniese de él o de su círculo cercano, mantenido por León XIV, tuviera que ser puesto en tela de juicio. Sorprende porque, tras aparente fachada católica, escarbas y encuentras personas escoradas a ideologías o tradiciones, más o menos alejadas de la fe que emanan del Evangelio o la Tradición. E impacta, además, porque su deriva tiene sencilla rectificación, no necesita ortodoncia de años, sino lectura sosegada, tranquila y alejada de prejuicios de los documentos que emanan del Vaticano.

Sin embargo, la última nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Mater Populi fidelis, en la que se aborda la centralidad de Cristo en la historia de la salvación y la figura de su madre como colaboradora ha levantado mucho revuelo en algunos sectores del pueblo católico. Invito a leer la nota, de pe a pa, sobre todo a quienes, muy preocupados, advierten revueltos que se pretende corregir la devoción a la Virgen María hasta tal punto que María no ayudaría a salvar las almas ni concedería gracias. Desde la Santa Sede lo que se busca sobre todo es aclarar y poner el foco doctrinal: Cristo es el Salvador del mundo, el redentor único. Jesucristo no comparte protagonismo con nadie, nadie le puede igualar. Y figuras, destacando principalmente, la de su madre, basta leer el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, lo que sí hacen es facilitar la intersección; por tanto, que no cunda el pánico, porque María, que nunca fue diosa, sí es la toda santa, la Panagia y la Madre de Dios, la Theotokos.

