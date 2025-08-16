Menos turistas, ¿y qué?

Pilar Martínez Málaga Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ya en el ecuador de agosto se mantiene la cantinela de que hay menos turistas este verano en la Costa del Sol y se sigue ... acabando la frase con un 'y qué' entre interrogantes que dice mucho de todo lo que encierra este descenso del turismo, que en el caso de los meses de julio y agosto no es nuevo sino que ya se produjo el pasado año. Entre las cuestiones que quedan en el aire, la más importante es la de si este retroceso supone el fin de una etapa de expansión en la que es la principal industria del país. Las respuestas de los profesionales coinciden en que no se centra ahí la preocupación. Todo lo contrario, los entendidos en la materia consideran que asistimos a la resaca, que tenía que llegar, tras la euforia de la demanda después de la pandemia. Una alegría por viajar que ahora se advierte como desmedida y que como cuán suflé se empieza a venir abajo. Lo importante es descifrar los factores que han contribuido a rebajar el ritmo de crecimiento del turismo o el signo negativo en algunos de los principales indicadores. Mucho se habla del aumento de los precios, que es un hecho y un elemento que juega aún más en contra cuando a las economías domésticas empiezan a no salirles las cuentas y hay que meter tijera. Las vacaciones acaban saliendo escaldadas porque son una prioridad, pero no un bien de consumo básico. También se deja ver el impacto del relato de quienes consideran poco amigable al turismo, pese a ser el motor económico y de creación de empleo del país, la región y la provincia. Sin embargo, lo único importante en este freno turístico es que el desembolso que realizan los viajeros, aunque sean menos, en los hoteles y en los destinos sigue creciendo. Y ese es el factor que resta preocupación al enfriamiento de la demanda porque garantiza la rentabilidad de los negocios y permite a los municipios obtener un mayor impacto económico con un menor consumo de servicios y con una mejora de la imagen al alejarse de ese concepto de turismo de masas para dar pasos hacia un viajero de calidad, que no siempre debe interpretarse como un turista de lujo. Una andadura que no es fruto de la casualidad sino de un trabajo constante en el que se ha tirado de innovación tecnológica y se ha hecho uso de los datos, entre otras cuestiones, con los que llevar a cabo una promoción tan a medida que vienen a bautizar como «quirúrgica». Sin duda que este es el camino por el que tiene que avanzar el turismo. Hay que dejar de una vez por todas de poner el grito en el cielo por una menor ocupación o un ajuste de tarifas siempre que el retroceso en la llegada de turistas venga acompañado de un mayor impacto económico en las empresas y en el destino. Este es el reto.

