Es intolerable que el turismo entre en el juego político, en el baile de nombres de las nuevas consejerías. Pero además es un disparate mayúsculo que se cuestione en el diseño del nuevo organigrama el protagonismo de una industria sobre la que pivota la economía regional, que aporta el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y de la que comen más de 350.000 familias andaluzas de forma directa. Sólo la duda, de si Turismo dará nombre a una consejería, como viene haciendo desde 1996, o si será el segundo o el tercer apellido de una nueva cartera, ofende. Parece mentira que quienes van a tomar las riendas del nuevo Gobierno no tengan claro que en este caso el orden de los factores sí que altera el producto y que con el turismo no se juega, porque tampoco se puede consentir que se haga con el pan de los andaluces. Queda la esperanza de que se sepa reaccionar a tiempo, porque de sabios es rectificar y para ello siempre es buen momento. El sector ha puesto el grito en el cielo, y con razón. Y es que este cambio viene a coincidir con un momento en el que esta industria tiene que pasar página y encarar una nueva era que pone fin a un ciclo y abre paso a una etapa en la que hay mucho por hacer y, además, la transformación exige premura. Y es que los cambios se producen a mayor ritmo que la capacidad de respuesta de los destinos o de las empresas. De ahí la importancia de contar con una consejería fuerte en la que esta actividad sea la protagonista, pero no por capricho sino porque las cifras exigen una prioridad acorde a su peso en la economía. El turismo debe tener la consideración de sector estratégico y, como tal, esta industria tiene que estar al margen de colores o siglas políticas. Es fundamental tomar conciencia de que el Ejecutivo se juega mucho en esta gestión, cuyo éxito vendrá determinado por el trabajo codo con codo con los empresarios y con el respaldo y el consenso de los profesionales que tienen en su haber la experiencia que da el medio siglo de andadura como destino líder en el mercado nacional y como marca reconocida a nivel internacional por su saber hacer, por su adaptación a los tiempos y por su calidad y excelencia.