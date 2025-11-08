Turismo: economía y vida

El turismo continúa siendo uno de los grandes pilares económicos de Andalucía y, de forma aún más evidente, de Málaga y la Costa del Sol. ... Pocas industrias tienen un impacto tan transversal: empleo directo e indirecto, atracción de inversión, dinamización del comercio, impulso cultural y transformación urbana... Por eso sorprende que, en paralelo a su consolidación, haya crecido un discurso turismófobo surgido de las entrañas del populismo generalmente barato que, lejos de aportar soluciones, amenaza con desestabilizar un sector estratégico.

La pregunta es tan sencilla como contundente: ¿qué sería de Málaga y de la Costa del Sol sin el turismo? Probablemente, un territorio sin las oportunidades que hoy la definen. Municipios como Marbella, Torremolinos, Benalmádena, Estepona, Nerja o Mijas no habrían protagonizado el salto económico y social de las últimas décadas, y sin ese turismo la capital, Málaga, no viviría el momento actual, irrumpiendo en los ránkings del sector y convirtiéndose en foco de atracción, si bien su crecimiento vertiginoso ha generado problemas que no se pueden ni deben ocultar.

El caso de Málaga es muy revelador. La ciudad vive un momento de expansión cultural y económica que difícilmente sería posible sin la llegada constante de turistas. Museos, hoteles boutique, rutas gastronómicas, regeneración urbana, vida portuaria y oferta cultural permanente: ¿existiría todo ello sin la fuerza tractora del sector? La respuesta, mirando la evolución de la capital en los últimos veinte años, es evidente.

Esto no implica negar los desafíos. Existen problemas reales -presión sobre el alquiler, masificación puntual, impacto ambiental- que requieren regulación y vigilancia constante. Pero precisamente porque hay turismo hay recursos para actuar, para corregir desequilibrios y para planificar un crecimiento sostenible. Lo insostenible sería un escenario sin visitantes, sin ingresos y sin capacidad para invertir.

La World Travel Market 2025 lo ha vuelto a subrayar, del mismo modo que lo hizo recientemente SUR en su cena homenaje al sector: el turismo es un motor esencial y no prescindible, a la vez que el mensaje dirigido a las administraciones es claro: «Con las cosas de comer no se juega». Apostar por el turismo, gestionarlo bien y protegerlo de discursos simplistas no es una opción ideológica; es una necesidad económica para garantizar el futuro de toda la provincia. Y para ello hay que sumar, sin filias y fobias políticas, sino con el objetivo claro de que todos, turistas y nativos, vivamos mejor.