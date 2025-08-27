Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En diagonal

Truhan no lleva tilde

Rosa Belmonte

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

No tenía que llegar la pandemia para que 'Resistiré' fuera una canción feliz. Lo fue desde su lanzamiento. La sensación la recordó Almodóvar con el ... final de 'Átame'. La cantaban Victoria Abril, Loles León y Antonio Banderas. Daba un buen rollo que para qué. La autoría era del Dúo Dinámico, que acaba de perder a Manuel de la Calva con 88 años.

