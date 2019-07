El triunfo del rector

La imagen prima sobre casi todo lo demás en estos tiempos que corren. Tener una buena imagen o dar la imagen adecuada no es nada fácil, y menos en este mundo de cainitas, que a nivel local malaguita alcanza cotas insuperables. Hacer las cosas bien o bien, y que no se entere nadie es más común de lo que parece, lo mismo que suele ser habitual no dar una a derechas y sin embargo salir en los papeles del triunfo y el botafumeiro. Las redes sociales, lejos de ayudar hacen lo contrario. No suelen utilizarlas los que trabajan bien y hacen cosas, y sin embargo son altavoz publicitario de grupos endogámicos o de mediocres deseosos de que se conozcan sus grandes logros, algunos de los cuales pueden ser tan vitales para la humanidad como la marca de leche que ha elegido en el supermercado tras una ardua decisión...

En estos tiempos, quien no tenga buena imagen lo lleva claro, haga lo que haga, porque además lo malo corre como la espuma, lo mismo que lo bueno se topa siempre con los diques de la envidia y el 'yo lo hago mejor'. Hay que hacer las cosas, pero también hay que saber venderlas en su justa media, aunque ello conlleve, no pocas veces, también un evidente riesgo.

Hay que 'salir a la arena', y eso fue lo que hizo en un gesto poco habitual en la historia de la Universidad (y no sólo la de Málaga, conste) José Ángel Narváez. Fíjense que no lo nombro por su cargo, rector de la Universidad de Málaga, aunque hoy son indisolubles. Una de las acusaciones que siempre se ha hecho a la institución universitaria es su mirarse sólo para sus adentros y no hacia afuera. No recuerdo nunca que un rector de la UMA haya comparecido ante la sociedad en general en un foro empresarial (en este caso Málaga Lidera, organizado por SUR, Diputación provincial y AC Málaga Palacio) para hablar de la Universidad, de su presente y de su futuro, de sus proyectos y de sus anhelos, pero también de sus problemas. Generalmente los cargos universitarios hablan en actos universitarios, no en otros foros, algo que no puede ni debe ser excluyente. El rector, ante más de 200 personas de un amplísimo espectro de la vida empresarial y social de Málaga, cosechó unánimes elogios tras una gran intervención, largamente aplaudida por cierto. Es verdad que en el éxito del foro tuvo mucho que ver la capacidad de conexión con el auditorio de quien habló, su claridad en el mensaje y su facilidad oratoria, pero no es menos cierto tampoco que muchas de las cosas que se dijeron sonaban a nuevas sin serlo para la inmensa mayoría de los presentes, nada acostumbrados a que se les hablara de la UMA como se hizo. La imagen de ambos, rector y Universidad, salieron fortalecidas tras el foro, sin duda, y muchísimo más de lo que incluso piensan sus propios protagonistas.

La imagen, la maldita imagen, tan necesaria como a veces real o falsa; para fracasar o triunfar en una puesta en escena influye y no poco ser valiente. El rector Narváez lo fue y ganó. Así de claro, que no fácil...