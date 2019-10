El triunfo del humo El Protocolo de Kioto es vinculante, por eso se queda vacío. El Acuerdo de París es voluntarioso, es un objetivo para que si se quiere, cuando buenamente se desee, si no hay otra opinión, se lleve a cabo MARIO ROBLES DEL MORAL PREMIO ROLEX DE MEDIO AMBIENTE Martes, 8 octubre 2019, 07:50

El objetivo de la mayoría de las personas es tener éxito. El fracaso solo está valorado en Estados Unidos. Así, en muchas cartas de siglos pasados, los generales comunicaban al rey el acontecer de la batalla, de tal modo que las derrotas parecían victorias, y, particularmente, los ingleses se esmeraron en ese arte. Todo el mundo conoce el desastre de la Armada Española al intentar desembarcar en Inglaterra, pero nadie conoce la debacle de la Contra-Armada Inglesa al intentar desembarcar en España. Así, la Historia enseña que las palabras bien usadas son el maquillaje perfecto para cualquier traspié.

Dentro de poco asistiremos a una de las celebraciones mas etéreas del año, y no me refiero a Halloween, aunque tiene que ver con muertos, zombies, dráculas y demás personajes tan fantasmagóricos como jocosos. Tampoco me refiero al 'Brexit' de Boris Johnson, que asume muchas de las características mencionadas para Halloween, pero con pantomimas más ocurrentes. Por cierto, debería llamarse Boris Kemal, porque su bisabuelo por línea paterna, Ali Kemal, fue ministro de Interior en el imperio turco, y aunque esta información haya casi desaparecido en internet, por sus blanquecinas carnes trotan genes otomanos. Yo lo repito a todos mis amigos 'brexiters', porque la cara de asombro-indignación que reflejan merece la pena. Bueno, yo quiero hablar de otro hecho más vaporoso aún. Tampoco son las próximas elecciones, que darán la Presidencia a Pedro, el alegrón a Pablo y la amargura a Albert. No. Yo quiero hablar de la COP 25 en Chile. Cuyo nombre oficial es la XXV Conferencia de las Partes, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sí, es esa reunión anual que nos recuerda algo sobre las complicaciones que puede traernos la contaminación atmosférica por exceso de gases. Tal vez por esa causa sus logros son tan gaseosos. Aunque parezca imposible, ya tuvieron 24 reuniones para decir que algo hay que hacer, y que si algo debe ser hecho, pues que sea realizado, y si para hacerlo hace falta una declaración oficial, pues hágase, y si hay que añadir algo más, pues procédase a ello. Es una copia del magistral discurso en bucle de Pepe Isbert, como alcalde de Villar del Río, en 'Bienvenido Mr. Marshall'. Estos encuentros anuales, que concentran lo más nutrido y plenipotenciario de los máximos organismos internacionales, solo han logrado disminuir el desempleo, gracias a la multiplicación de la legión de funcionarios que hubieron de habilitarse para dar a luz un archivo documental sin fin, infinito en declaraciones de buenas intenciones, y mandatos formales sin poder ejecutivo alguno, nutriendo las bibliotecas especializadas y sofisticando la agudeza gramatical para casar lo protodivorciante. Y ahí quedaron el Mandato de Berlín, los Objetivos Cuantitativos Vinculantes de Ginebra, el Protocolo de Kioto, el Compromiso de Buenos Aires, el Plan de Acción de Bali, la Propuesta Programática del Fondo Verde de Cancún, la Puerta Climática de Doha, el Diálogo de Talanoa, el Paquete de Katowice y el mejor de todos, porque la foto es para tenerla sobre el televisor, junto a la flamenca y el torito, el Acuerdo de París. Era una maravilla ver el alborozo del presidente de Francia, brazo en alto, como bailando la sardana, con los máximos representantes de Naciones Unidas, todos más contentos que en Pascuas. ¿Pero qué habían conseguido? Exactamente, lo mismo que en todas las demás COP : nada. Algo a recordar, Japón se salió del Protocolo de Kioto, al igual que Rusia, Canadá, Suiza y Nueva Zelanda, porque ese protocolo sólo ponía limitaciones para producir gases de efecto invernadero a los países considerados desarrollados, pero si las producciones industriales se trasladaban de esos países a los considerados en vías de desarrollo no había limitación alguna para la contaminación, sin tener en cuenta que los gases no entienden de fronteras y viajan libérrimos por la biosfera, de acá para allá. Es decir, que si no se contamina en Alemania para hacerlo en Pakistán, el resultado es la misma contaminación para todos. El Protocolo de Kioto es vinculante, por eso se queda vacío. El Acuerdo de París es voluntarioso, es un objetivo para que si se quiere, cuando buenamente se desee, si no hay otra opinión, se lleve a cabo. Total, humo puro evanescente. Mientras que descontaminar no implique beneficio económico cuantificable, todos los intentos de poner límites a la contaminación seguirán siendo el motivo central de las próximas COP's y permanecerán tan volátiles y neblinosos como los hasta ahora alcanzados. Y esto seguirá así, a menos que la vida en los océanos desaparezca, los mares sean un inmenso pudridero y las nubes de gases industriales impidan ver el Sol a pleno mediodía. Es curioso, pero ese paisaje ya lo predijo, hace mucho, el Apocalipsis bíblico, cuyas advertencias son poco livianas y aéreas.