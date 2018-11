Mientras la política se banaliza con críticas absurdas a una foto también tontorrona de campaña en un 'burger'. .. ¿Quién no ha ido alguna vez a un 'McDonald'? En los numerosos establecimientos de esta franquicia americana trabajan muchos andaluces. La crítica no la comparto. Ahora bien, ¿era necesario sacar a los niños de campaña electoral? Tampoco comparto esto. Insisto, mientras la política se banaliza... o se crispa como en Alsasua por unos cuantos votos bajo el lema del 'todo vale', en el Estrecho mueren ahogados jóvenes que creen que aquí, al otro lado de ese mar tan estrecho y tan profundo, la suerte es llegar. Nada más.

No todos llegan. Ayer mismo murieron en el intento 17 de esos jóvenes del África vecina, cuatro de ellos cuando ya estaban en tierra firme. Nada se pudo hacer por ellos. Otros tantos desaparecieron en el agua ante la mirada atónita de hermanos y amigos. Empapados, temblorosos de miedo y de frío, los supervivientes podrán contarlo, pero me pregunto cómo hacerlo sin que la mirada no esté perdida para siempre en un mar de tristeza.

Hace apenas unos días vimos cómo los medios recordaban aquel primer cadáver sin nombre fotografiado en la playa de Tarifa hace treinta años. Tres décadas en las que el drama sigue como entonces. ¿Qué hacemos para impedirlo aparte de construir muros de todas las clases? Tenemos desde luego a la mejor dotación de salvadores del Mediterráneo, las fuerzas del Mar de la Guardia Civil, las ONG como la Cruz Roja o Andalucía Acoge, los generosos ayuntamientos ofreciendo sus instalaciones cuando es necesario. Eso nos tranquiliza, pero no es suficiente.

Observo cómo los partidos políticos y sus candidatos se esfuerzan en ganarse el voto de los andaluces apelando a Cataluña, Alsasua, los escándalos de la corrupción, las escuchas de un mafioso... y las banderas... muchas banderas, venga banderas... Pero no oigo a ninguno haciendo propuestas de los asuntos importantes que nos afectan. Uno de ellos es el fenómeno migratorio sin regulación y sus terribles consecuencias, la de chavales jovencísimos muriendo ahogados a las puertas de casa. Me asombra cómo los candidatos abordan con tanta dedicación los asuntos nacionales para hacer campaña, pero no dedican casi nada al de las pateras que desde hace 30 años llegan a nuestras tierras. Sí, es una competencia estatal, pero me gustaría oír de los candidatos propuestas de un asunto que es andaluz, porque es nuestra tierra la primera que pisan o a la primera que quieren llegar. No se trata solo de pedir dinero a Europa para la acogida o primeros auxilios y tampoco sirve solo lamentarse por las muertes. Se trata de ideas, de proyectos... de cómo dejadles llegar sin riesgo.