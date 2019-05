Qué triste suerte la mía

Que a ninguna suerte iguala: dejarte al nacer el día, escribió el poeta. Cierto que en una balada a Guatemala. No me puedo aplicar el cuento. He sido extraordinariamente afortunado y no ceso de darle gracias a Dios por todas las bendiciones con las que me ha colmado. Pero en este asunto en particular me he estrellado. No puedo participar en la repartición de tarjetas que me permitirían abordar autobuses sin consecuencias económicas. Desde mi más tierna infancia -no sé por qué se agrega el adjetivo tierna para calificar la infancia- he sido un usuario impenitente del transporte público. Tampoco es muy acertado lo de público para calificar el transporte porque muchas veces es de propiedad privada. Allende los mares se llama locomoción colectiva y siempre se usaba este término para quejarse del mal servicio, para anunciar una huelga implacable o para significar que no llegaba a un sitio determinado.

Al rebufo, a lo mejor, soy un mal pensado, de la próxima cita electoral de resultados impredecibles, Marbella ha pasado a encabezar la lista de las ciudades más generosas en cuanto a premiar a los ciudadanos que quieren trasladarse de un sitio a otro sin tener que recurrir a sus propios medios. Conozco los estímulos de Madrid, Barcelona, Santiago de Chile y Londres, por lo menos. Ninguno es tan importante como el de la capital de la Costa del Sol. En efecto, en Madrid, como todo el mundo sabe, puedes adquirir abonos para el metro y los autobuses de vigencia anual, mensual o semanal, a precios rebajados si cumples determinadas condiciones de limitación de rentas y de edad sin necesidad de ser madrileño; en Barcelona puedes ser agraciado con un pase universal pero tienes que acreditar que eres pensionado y que tu pensión es de las que no te permiten llegar a finales de mes; en Santiago, si eres simplemente un jubilado, ya se parte de la base que todas las pensiones son una miseria, puedes obtener un carnet que te permite viajar en el metro por un precio muy reducido: baja de un euro a veinte céntimos, y las distancias son kilométricas en aquella ciudad. En Londres obtienes un pase siempre que vivas allí y seas también viejito. Y los emiten con cuentagotas. En Marbella, se ha ido a lo grande. Viajan gratis todos los que son vecinos, hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, jóvenes y ancianos. Todo quisque. Dicen las malas lenguas, aquellas que nunca faltan, que esta medida está inspirada en el deseo de que aumente el número de censados porque las asignaciones que se reciben no dé de quién, si del estado o de la comunidad autónoma, dependen de la población. Nunca falta el que le trata de sacar punta a cualquier cosa.

Tengo que admitir que no me gustan las cosas gratis. Primero, porque es falso que sean gratis. Este argumento debería ser suficiente, como el caso de las doce razones por las que no suenan las campanas, con la número uno: porque no hay campanas, basta y sobra. En este caso, es necesario recordar que la gratuidad es siempre relativa, alguien paga. Ya ni el aire que respiramos está libre de gastos. La segunda razón es que se tiende a minusvalorar lo que no nos cuesta. Se parte de la base errónea que es malo y por eso no se le asigna precio. Esta discusión la mantenía cuando colaboraba con la formación de la Abogacía local. Era partidario acérrimo de asignarle aunque fuese una cifra simbólica a cada jornada o seminario. Esto evitaba la inscripción indiscriminada e inconsecuente y le otorgaba al que se atrevía a asistir una razón para reclamar por la calidad y utilidad de la actividad. La condición de liberado lo ponía en una posición de inferioridad porque ya se sabe que a caballo regalado...

La iniciativa marbellí ha sido, aparentemente, un éxito. Escucho hablar de ella con frecuencia, se forman largas colas en los sitios de entrega de las acreditaciones y se barajan cifras de varios miles de felices poseedores del título. Era necesario, parece, adoptar una medida de choque porque el nivel de utilización de los autobuses era mínimo. Tuve algunas experiencias mejorables no por falta de amabilidad de los choferes ni por la limpieza y decoro del aparato, ni por una excesiva congestión de pasajeros sino por la frecuencia del recorrido. Había que armarse de paciencia. Cuando vienes de la estación y quieres que te bajen a la carretera puedes encomendarte.

Me pregunto si veremos colmadas las nuevas máquinas y las calles más expeditas.