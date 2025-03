La trimestral

Violeta Niebla Lunes, 31 de marzo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Me ha escrito Rosa, mi gestora, para que le envíe las últimas facturas y así cerrar el trimestre. Yo tengo mis deberes hechos: carpetas de ... gastos e ingresos perfectamente ordenadas. Lo que me gustaría, sin embargo, sería tener que declarar mis últimas lecturas de estos tres meses. Cuánto me he gastado y cuánto he ganado con la literatura. Si la lectura de un libro fuera deducible, ¿cómo justificaría la amortización de una frase que se me ha quedado dentro? ¿Qué valor de mercado tendría una voz literaria que se me ha instalado en la cabeza y vuelve cuando menos lo espero?

Si cambiamos libros por facturas, este trimestre ha sido flojillo. En enero tengo los dos libros del club de lectura. Salí del 2024 y entré en el 2025 con el mismo libro: 'Biografía de X' de Catherine Lacey. No sé si eso cuenta como libro del trimestre anterior. Repetí con 'Solo quería bailar' de Greta García, que ya lo había leído el año pasado pero necesitaba refrescar un poquito para la charla. Y fuera del club, 'La última frase' de Camila Cañeque. En febrero repetí otra vez lectura para refrescar el libro de Lucía Rodríguez, a la que he invitado por segunda vez a un club de lectura: 'Clavarse las uñas'. Me lo pasé muy bien con Erica Van Horn en 'Aún nos queda el teléfono', un intento muy largo de escribir un obituario junto a su madre. En esta ocasión nos trajimos a la traductora, Ana Flecha, que nos contó los entresijos de pasarlo de un idioma a otro. En marzo le cogí el gustillo a lo de releer porque también hemos comentado 'Te elige' de Miranda July en el club de Rayuela. Es un libro que me da una envidia que te mueres y que podría revisitar una vez al año. Y hemos salido un poco de nuestra zona de confort: pasamos de leer libros de editoriales independientes a leer a una premio Nobel, 'La vegetariana' de Han Kang. Fuera del club he tenido la suerte de leer antes de que salgan a la venta 'Escribir antes' de Sabina Urraca y 'Callejón azul' de Francisco Cumpián. Les pongo un corazón rosa con una flecha azul atravesada en la storie de mi trimestral a los dos. Tengo algunos que he empezado pero no he terminado: 'Oposición' de Sara Mesa, 'Construir lectores' de Vicente Luis Mora y 'Cartas gallegas' de María Ramos Salgado. Me los podría tomar como esas facturas que emito y por las que tendré que adelantar el IRPF hasta que me las paguen en el siguiente trimestre. Además, como estoy fuera de casa y no puedo echar un ojo a las estanterías o la mesita de noche, seguro que se me queda alguno sin meter. Como la factura de la gasolina que me encuentro en la guantera del coche justo después de entregar la trimestral.

