Tres no pactan si uno no quiere

Va a sonar raro leer esto, pero no pasa nada por llegar a acuerdos con grupos políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos (por 400.000 en el caso de Andalucía). Igual que tampoco pasa nada por dialogar con partidos independentistas, elegidos también por los ciudadanos y que tienen el apoyo de aproximadamente la mitad de la población catalana. En los dos casos el problema no es que se dialogue y se llegue a acuerdos, sino a qué pactos se llega. Sobre todo porque es bastante probable que el futuro político próximo en España esté plagado de acuerdos políticos nacidos de consensos con extraños compañeros de viaje.

Resultaba algo ridículo escuchar la semana pasada en una entrevista a Inés Arrimadas, que cuando habla de Cataluña y España es bastante más convincente, comentando la situación en Andalucía y repitiendo el mismo argumentario partidista que podría soltar de carrerilla cualquiera: que van a «levantar las alfombras» para ver lo que ha hecho el PSOE en el gobierno andaluz (los últimos cuatro gracias a su apoyo) y que ellos no pactan con Vox, sino que sólo lo hacen con el PP. Se le olvidaba a Arrimadas que para que esos pactos a los que lleguen con el PP salgan adelante necesitarán el apoyo de Vox. Y que lo mismo ocurrirá con las cosas que acuerden entre estos últimos y el PP, que necesitarán los votos del partido de Juan Marín para prosperar, por muy estupendos que se hayan estado poniendo desde la noche de las elecciones.

Y tuvo que ser Santiago Abascal el que les recordara que si quieren su apoyo tendrán que retratarse, en el más amplio sentido de la palabra. y les puso la primera condición: «Sustituir las leyes de violencia de género, que no protegen a la mujer y persiguen al hombre por el hecho de serlo por una de violencia intrafamiliar, lo mismo que proponía la veleta naranja no hace mucho», decía refiriéndose a Rivera y acompañándolo de un tuit suyo diciendo exactamente eso. Cinco minutos tardó Casado en asumir buena parte del discurso de Vox en cuestión de violencia de género y de empezar a llamarlo «violencia doméstica», como si fueran las cazuelas y las sartenes quienes la ejercieran. Es curioso que Abascal haya pertenecido al PP hasta hace poco y que coincida en este discurso con el que tenía Ciudadanos en 2016, pero que el partido naranja no se pueda sentar a hablar con él. Igual no están los tres tan alejados como quieren hacer ver.

Todos estos órdagos, desplantes, amores y desamores son una puesta en escena que Ciudadanos y Vox hacen para justificarse ante sus propios electores, mientras el PP le dice a cada uno lo que quiere oír. Que se ahorren el teatro de las conversaciones por parejitas. Tres no pactan si uno no quiere. Y ellos se han puesto de acuerdo en lo fundamental: sacar al PSOE de San Telmo. Que no nos traten como si tuviéramos dos años.